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泰國14歲槍手父發公開信 就兒子行為道歉

環球社會熱點 11:07 2023/10/07

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泰國一名14歲少年周二（3日）於曼谷的暹羅百麗宮（Siam Paragon）商場開槍，造成兩人死亡及5人受傷。槍手父親發公開信，就兒子當日行為致歉。

泰14歲槍手曾接受心理治療未服藥 改裝槍以射實彈 【下一頁】

槍手父親以泰語寫信，再經由外交部將信件翻譯成中英雙語，並對外發布。

他稱與妻子就槍擊事件，向死傷者及家屬致以最深切歉意。兩人對事件深感悲痛和震驚，會盡可能承擔責任。

槍手父親同樣向醫護、警方、泰國及遇難者所屬國家政府官員、旅客、企業和公眾致歉，對整個國家遭受的損害和影響也深感遺憾。

他更表示沒有為兒子申請保釋，盡力配合警方調查，並確保同等暴力事件不會重演。

曼谷Siam Paragon槍擊2死5傷 中國公民1死1傷 14歲槍手被捕 【下一頁】

槍手周四（5日）由少年拘留所移送至精神病院，以作進一步精神評估和治療，確定他是否適合出庭受審。

據悉，槍手就讀的私立學校距離涉事商場僅數公尺，每學期學費為4,000美元（約3.12萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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