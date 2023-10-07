【精明退休】夫婦住郵輪退休 比安老院舍更便宜

美國退休夫婦Marty和Jess Ansen在疫情解封後，已連續參與51次的郵輪旅程，在500天環遊世界，但花費比住在安老院舍更便宜。

這對夫婦在公主郵輪公司，可載的2,000名乘客珊瑚公主號郵輪上的時間比大多數船員，包括船長都要長。根據《紐約郵報》的報導，他們計劃至少在兩年滿期之前一直留在船上。

Marty和Jess Ansen在接受《A Current Affair》的採訪中，談到了他們的生活，透露他們寧願住在郵輪上，因為這比退休院或租金更便宜。

Marty和Jess Ansen已在珊瑚公主號上度過了500多天的時間，預計他們還將在船上再住8個月。這對夫婦於2022年6月16日登上該郵輪的。Marty在航程開始時，接受《A Current Affair》訪問，談到了這段旅程，表示買票時沒有理會目的地，只要登上郵輪便可以。

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他們有一個女傭清潔房間，食物是通過門票預付的。郵輪旅程為Marty和Jess Ansen提供了舒適生活，每天都有準備好的餐點、清潔服務、乒乓球、舞蹈課程等。Marty開玩笑說：我們已經不懂如何清潔家居、洗衫。因為已經很久沒有做了，所以為求生存，我們必須留在船上。

船員因而熟悉這對夫婦，當新船長上船時，Marty和Jess甚至會歡迎他。根據《鏡報》的報導，工作人員最近為Jess舉辦了驚喜派對，慶祝她的生日。

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