【巨企消息】多次洩漏新手機資料 Google考慮撤出越南

早前，新手機Pixel 8未正式發布，網上已流出該手機的開箱短片。這種事情已不是首次發生，幾乎所有Pixel手機在發布前幾天，資料有時甚至幾個星期就被洩露。一連串事件令公司考慮將生產綫搬離該手機的主要生產國越南。

Google計劃將Pixel設備的主要生產部分轉移到印度，因為該公司在越南的工廠，有一名工人洩露了即將推出的Pixel 8 Pro的規格及影片。專家指，產品細節在正式發布前洩露有利有弊。研究發現，定期洩露新產品的細節，反而會令消費者更加期待，但有時情況會失控。近年Google新產品在發布前，大部分資料已經在網上流出，甚至有人指，人們觀看其發佈會，只是為了解其產品價格。

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如果Google真的落實將代工廠搬往印度，台灣仁寶集團在越南的代工廠將會首當其衝。

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