【加密貨幣】與沃爾瑪合作推出玩具 Pudgy Penguins交易量激增

藍籌NFT項目Pudgy Penguins，在與零售巨頭沃爾瑪（WMT）合作之後，每周交易量激增。

據The Block數據，Pudgy Penguins在9月24日至10月1日期間的交易量達到332萬美元，較前一周增加了241%。這是自今年7月以來Pudgy Penguins的最高每週交易量。

在9月26日，沃爾瑪宣布將在2,000家商店中銷售與Pudgy Penguin品牌相關的玩具。購買其中一款玩具，客戶可以獲得Pudgy World的數字遊戲平台的訪問權限，可以在其中玩遊戲，並創建一個名為Forever Pudgy的虛擬角色，Pudgy玩具的售價高達12美元。

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Pudgy Penguins是一個包含8,888隻卡通企鵝的NFT項目。根據NFT交易平台OpenSea的數據，該項目的總交易量為190,563 ETH（321.9萬美元），地板價為4.9 ETH（8,270美元）。

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