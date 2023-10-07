【社交媒體】媒體收費浪潮 TikTok正測試無廣告訂閱服務

外媒報道，TikTok目前正在測試無廣告的月付訂閱服務。以4.99美元的價格，訂閱用戶可以在這個短片平台上無限地觀看短片，而不會出現廣告。然而，這項測試僅在美國以外的一個英語市場上進行，TikTok的母公司字節跳動並未詳細說明是否會在美國進行測試，或者該功能將何時在全球推出。

字節跳動公司並未明確說明這個無廣告訂閱計劃，是否僅涵蓋TikTok自己的廣告，還是也包括使用該平台的知名創作者（如Charlie D'Amelio或MrBeast）發布的廣告。

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TikTok收費只是緊跟媒體收費浪潮，它的競爭對手，尤其是YouTube，為用戶提供了無廣告的體驗，只要訂閱YouTube Premium，就可以享受到其他福利。即使是社交媒體平台，尤其是X（前身為Twitter），也提供了高級訂閱服務；雖然它並未完全去除廣告，但高級訂閱用戶在X的動態中少見50％的廣告，並獲得其他福利，如編輯按鈕和藍色認證勾號的選項。連Meta（META）也正在探索在Facebook和Meta中提供無廣告服務的選項，至少在歐盟國家。

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