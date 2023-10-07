【加密貨幣】GTA開發者推Web3遊戲平台 創主流遊戲公司先河

最近，美國遊戲開發與發行商Take-Two Interactive（TTWO）子公司Zynga發布了基於以太坊的新遊戲平台《Sugartown》，內有不同的遊戲，這是首個由主流遊戲開發商從頭開發的Web3遊戲平台。

根據OpenSea的數據，大約3個星期內，遊戲的數千個NFT（Oras）已經有超過3000個以太幣（約500萬美元）的交易量，在NFT市場的交易量和活躍交易者持續大幅下降的情況下，這時十分罕見。

根據OpenSea的數據，Oras的地板價目前約為430美元。

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Take-Two是知名的《GTA》系列遊戲的開發商，去年收購了Zynga。Zynga是極為受歡迎遊戲《FarmVille》的發行商。兩家公司在早前宣布，《Sugartown》是他們進入Web3遊戲領域的首次嘗試。

兩家公司表示，他們將在首次發售中，發行1萬個NFT，但根據OpenSea的數據，上個月只有6,000個NFT在流通，還有4,000個尚未發行

兩家公司說法，玩家將使用Oras，來進入《Sugartown》並「賺取能量」，從而獲得「遊戲內貨幣」。

但這平台暫時只容許美國、越南、泰國、菲律賓和印尼用家參與，香港人暫未能嘗試。

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