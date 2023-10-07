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【大行看法】美銀：明年經濟陷入衰退時　債券將成表現最好資產

股市 10:30 2023/10/07

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美國非農數據強勁，9月非農新增職位達33.6萬，遠勝市場預期，數據公布後美債息急升，曾迫近4.9厘，再度令債券市場陷入恐慌。美銀策略師Michael Hartnett認為，到2024年當更高的利率使美國經濟陷入衰退時，現時疲弱的債券市場將會捲土重來，有機會成為上半年表現最佳的資產類別。

今年一直對風險資產持悲觀態度的Hartnett指出，在利率上升可能導致經濟硬著陸的情況下，他目前仍然看淡市場。又指其團隊正迫不及待地等待投降
式拋售，以及經濟衰退或信貸事件來引發利好的政策寬鬆。

然而，他認為一旦債券和股票市場反映的經濟衰退轉變為經濟數據，債券就會大幅反彈，故預測債券應該是2024年上半年表現最好的資產類別。

近期債券價格暴跌，並沒有阻止投資者進場吸納，截至10月4日一周，美國國債基金流入資金46億美元，為連續第34周流入。Hartnett引述EPFR Global的數據指，股票基金也有33億美元的資金流入，顯示投資者「仍沒有繳械投降」。

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編輯：葉志偉

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