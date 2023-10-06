【高息股】領展首季度港商戶銷售增4% 擬拓輕資產業務促進增長

房託領展(00823) 在公布中期業績前，披露首季度即4至6月的營運數據，香港零售物業商戶截至6月底首財季銷售按年增長4.4％，較今年3月底止年度增長6.2％放緩，同時香港零售物業租用率下跌，由今年3月底時的98.3％，降至今年首季度的97.9％。另外領展最新季度淨負債比率較3月底數字持平在17.8％；平均借貸成本亦維持3％水平；定息債務比率也維持56.8％。領展指出，直到2024至2025年度完結時均沒有再融資需要，在高息維持較長時間下，擬增加定息債比率。公司亦擬透過改進營運現金流、利用對沖及掉期手段減低波動性，及分散至輕資產業務，去促進增長。

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領展表示，旗下零售物業之一的黃大仙中心較早前受到黑雨影響致部分樓層一度水浸，共有8名商戶受到影響，地庫樓層運作在水浸過後24小時已恢復運作，並且已獲全面保險保障。領展亦提到，東頭街市翻新的計劃已經完成，涉資2,800萬元，投資回報率達12.9％。至於啟田商場的提升計劃則維持預算1.39億元，維持原定今年底完成，最新顯示完成提升後，店舖數目會多增58％。廣州天河領展廣場的資產提升計劃，首期於9月份完成，並且重新將原百貨公司佔用面積釋放出來，投資回報率約12%。

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