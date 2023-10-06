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【全球股市】花旗： 逢低吸納全球股市　利率見頂製造具吸引力買入點　

股市 22:45 2023/10/06

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環球股市近期走勢反覆，尤其是踏入第四季後，美債息飆升，觸發市場對流動性及股市的憂慮。但花旗策略師Beata Manthey則認為，在利率見頂，全球股市經過一浪調整後，出現了更具吸引力的切入點，現階段正是趁低吸納的好時機，料MSCI全球指數（MSCI All-Country World Local Index）有15%潛在升幅。

Beata Manthey指出，直至最近，該行的年終目標都一直指向市場會出現調整會波動加劇，但經過上一浪的拋售後，加上衡量了股票估值，孳息曲線、投資者情緒和盈利能力等指標後，看到股票市場有更具吸引力的切入點，故此將會逢低吸納。

他預計MSCI全球指數明年中期，會有15%增長，因預期宏觀經濟風險趨向更加平衡。此外，該行策略師更偏好受經濟周期影響的周期性股票，因預期利率將會見頂，而且經濟將會有溫和增長，同時通脹也會逐漸降溫，利好這些股份。

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