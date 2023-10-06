【宏觀術數@iM網欄】九運風水佈局一：改換天心成九運樓要考慮

「人為天地之心，吉凶原堪自主」談及元運和吉凶相關。

過住從不同角度談及九運的趨勢和預測，明年九運來臨前不少朋友問及風水如何配合，藉今期綜合介紹元運轉變的實務資訊，具體詳細內容可參考過往本欄文章，並希望將來可再作特殊格局的補充。綜合朋友們問題主要有以下幾點：

何謂九運樓？ 以何理論作基礎？

單位是否需要轉成九運樓配合元運？

如何轉換，是否要遷居？

討論以上問題多少會涉及一些學理，筆者以最簡易明白方式解釋，常被問及的八運樓和九運樓問題，惟風水佈局難免涉及學理依據配合應用，筆者會盡量簡化解釋。

本文先從玄飛星風水先談。風水內有不同學理派別，例如流行者有八宅、三合和玄空學等。其中玄空風水特別重視時間（元運）和空間（坐向和巒面）的相互關係。而玄空風水學內亦再分支，主要為玄空飛星、玄空大卦（又稱易經派）和玄空八法等，各自依計算元運方式互有開闔。

玄空飛星派現時最流行並以三元九運計算元運，即180年分成九個運，每運20年。由於飛星訣法於近百年較公開教授，逐漸普及成為顯學，其餘學派則仍以師傳為主，三者同屬玄空互有融匯補充。

何謂九運樓？

現時談九運多以玄空飛星風水為主，以明年2024年甲辰年立春後開始進入九運（離卦）至2043年。原則上明年立春後（踏入九運）落成和入伙的屋宇便算九運樓。若果是2004至2023年落成入伙的處所竟為八運樓，兩者就算坐向和間隔相同，星盤吉凶可以有很大差異的。八運或以往元運樓宇可經過「換天心」手法改變成當運樓房。

那麼又是否九運樓才算最佳呢？這點和坐向和周邊巒頭環境配合而決實。

玄空飛星根據房屋的坐向共分成24個坐向，每個坐向配合入伙元運產生不同吉凶。最基本可分成大家耳熟能詳的：

旺山旺向（丁財兩旺）

雙星到向（旺財不旺丁）

雙星到山（旺丁不旺財）

上山下水（損丁破財）

以上是用正向中間開門來計算，若果加上開門方位、納氣口和巒頭呼應會有更多變化。而九運特別之處是只有雙星到向或雙星到山兩種基本星盤，吉凶容易更為明顯。前面提及是否適宜轉成九運樓其實主要會按山向和開門立氣決定，並不是全部處所都適宜或需要轉換成九運樓。較簡單的道理便是九運樓也肯定不會全吉的，有吉有凶才合常理。若果把24山正向和兼線等全部分別寫出來，已成風水著述了，其實日謙在過往已把九運較有利的山向作過介紹，讀者可回顧本欄相關文章。至於外戀頭的影響，其中重點為「零正」及山水與星盤配合，九運零正亦曾詳細介紹過可自行參考。基本大環境南方有山、北方有水，山水優美又能配合星盤始終會優勝不止一籌，甚至可成大格局。

即是說有些單位、店鋪或樓宇可能維持七運、八運樓為比轉成九運樓好，不必全部急於轉換。惟若果屋宇已退氣入囚或本身就不當旺，則於八運居住時也應該有不良情況，便可以考慮是否適合轉換元運，有時因山向不合，甚或可考慮是否適宜遷居更佳，一個元運20年住在不良風水處所受影響日積月累成敗吉凶不可不慎。

轉換天心、改變元運

玄空飛星風水以將樓宇改成當運樓稱作「換天心」，若果本身居所、店鋪或寫字樓是八運或七運樓，又適合或有需要更換成九運樓為佳者，便可於進入九運後轉換天心，前賢認為等同改造命運。以往房屋都是平房為主，有財力者當然可以翻造重建，否則至少要把屋面（頂）揭開，迎受天光，若干時刻後再重新壽蓋，又或暫時遷出數月，再重行遷入，即可發生改造效力。

但是，在現代社會多層大廈建築，一般未能揭開天頂的，近代徵驗以大裝修，並須更換大門和各窗戶，重新飾天花牆壁及地磚可有同樣效果。坊間亦有師傳主張只要更換爐具便可改造，個人經驗認為並不可靠。

若果是商業辦公室，一般新遷入者可能會重新間隔和佈局，一般都能達到效果。若果是地下商鋪，而直接由大街納氣，又都會較易轉換成新元運樓宇。

由於現代建築和處所型式多樣化，於轉換天心和立極方面稍多異議，各位可各據師傳和個人徵驗，然後加上飛星斷事便可以分辯真偽，同一坐向佈局，於不同元運吉凶各異應不難驗証得出。

▲ 今昔建築大有不同，風水原則也隨著更新適應

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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