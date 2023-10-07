【未來工作方式】Workday革新職場文化　學與生成式AI和平共處

▲ Workday聯合創辦人兼聯合行政總裁Aneel Bhusri表示，現時與他同為聯合行政總裁的Carl Eschenbach（右）將於明年2月接棒擔任唯一行政總裁，自己則會擔任執行主席。

以雲計算及軟件即服務（SaaS）技術為基礎起家的Workday，在人力資本管理（HCM）軟件領域的地位不斷躍升，更與甲骨文（Oracle）及SAP這兩大歷史悠久的競爭對手匹敵。

惟面對經濟需求放緩、SaaS市場競爭白熱化等挑戰，即將接棒擔任唯一行政總裁（Sole CEO）的Carl Eschenbach在接受本報專訪時直言，乘着財務管理領域的增長動力，以及透過人工智能產生槓桿作用，相信仍可再下一城。

▲ 即將接棒擔任Workday Sole CEO的Carl Eschenbach指，該企已部署生成式AI功能支援各種工作情境，包括合約分析、應用程式開發、員工職涯規劃等。（張寶燕攝）

自去年底起，生成式AI熱潮推高不少科企的業務價值，為其帶來增長動力。對於Workday而言，也不例外。

上周在三藩市舉辦的Workday Rising年度客戶大會，將「未來的工作方式」主題聚焦於如何活用AI及機器學習。Workday聯合創辦人兼聯合行政總裁Aneel Bhusri提到，即使他在科技行業深耕多年，見證過發生很多重大變革，也認為這次由AI帶來的爆炸式增長趨勢，可能是最具變革性的。對於來年的市場環境，他估計變化速度「將會比以往任何時候都要快」，而應對此情況的關鍵是要有能力控制運作速度，需要保持領先競爭對手，提前一步部署。

根據其觀察，

確實感覺是自雲端興起以來，最重要的轉變。正在改善我們所有人的工作，我們都在努力變得更加聰明和更快速，而這個系統似乎比以往任何時候都更加個人化。

▲ 在科技行業深耕多年的Aneel Bhusri提到，即使早年見證過很多重大變革，但認為去年底開始由生成式AI帶來的爆炸式增長趨勢，可能是最具變革性的。（張寶燕攝）

Workday成立伊始 即立足雲端

部署AI與機器學習於財務流程、企業人力資源等範疇，該企也是市場之中的Change-maker（變革者）之一。回顧2005年，甲骨文以高價收購人力資源管理系統供應商PeopleSoft後，其行政總裁David Duffield以64歲之齡離開PeopleSoft，夥拍擔任戰略高管的Aneel Bhusri，同年創立Workday。成立之際，平台就以雲端為基礎，並瞄準中大型企業。

受惠於各行業數碼轉型趨勢，愈來愈多企業將人力資源及財務管理流程由On-premises（企業內部部署、自建）轉移至雲端，全球至今已有逾萬間來自各行各業的企業使用該平台，包括中型企業、以至超過一半的《財富》（FORTUNE）世界500強的企業機構；在合約之下的用戶則達到6,500萬人。

學習與生成式AI 和平共處

對於近日有不少企業透露正迎頭趕上AI發展趨勢，Aneel Bhusri及Carl Eschenbach均表示，該企已在AI和機器學習（ML）技術上進行了10年的試驗和投資。對於社會近日提到一些關於AI的問題及擔憂，尤其在道德、私隱及安全這些基本問題上，他們亦表示內部早有基礎守則幫助應對。

其AI模型由平台每年逾6,250億條系統指令支援，Carl強調，該企除了憑藉過往超過10年在AI及機器學習的發展優勢，也擁有龐大的財務及人力資源資料庫，可以讓AI模型得以持續產生準確、有用及可信的結果。

Carl又直言，生成式AI存在着許多不確定性，現階段：

我們需要學會如何與生成式AI和平共處，在推動人類生產力取得進展及改變。

他補充，市場現正經歷生成式AI的「大規模教育」，「雖然每個人都了解它的力量，但並非每個人都了解如何善用。因此，當與客戶交談時，亦需要展示我們認為最好的用例。」並且需要保持透明度，建立信任。

持續全球投資 亞太區重組

是次Workday Rising大會，Aneel Bhusri表示，現時與他同為聯合行政總裁的Carl Eschenbach將於明年2月接棒擔任唯一行政總裁，自己則會擔任執行主席。對於未來的競爭格局，Carl認為，甲骨文和SAP仍然是其兩大競爭對手。

自從加入公司以來，我們在全球市場的營運方面已持續進行了重大投資。在亞太地區亦有一項重組，將日本作為一個獨立的市場，直接向美國滙報。

另在投資與合作夥伴的生態系統及AI方面，亦正在努力從全球範圍內的合作夥伴中獲得營運槓桿效應。

除在人力管理方面突圍外，他又認為，財務管理產品有望成為未來重要增長驅動力，「我們正在增加相應能力，以支持市場機會。」

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留人才兩大要素 尋求員工回饋

將接棒擔任Workday唯一行政總裁（Sole CEO）的Carl Eschenbach回顧初認識Aneel Bhusri時，Workday團隊僅有65人，而時至今日全球已有超過1.8萬名員工。

管理着日趨龐大的人才團隊，面對快速變化的工作環境，加上日漸激烈的人才爭奪戰，Carl認為，部署導入AI與機器學習等先進科技，使人才管理策略更貼近企業的業務發展目標，能因應新挑戰及機會加快部署。「對於人才策略而言，包括招募流程、人才管理、內部調動或企業規劃等均非常重要。」

助力職涯發展 確保報酬良好

現時Workday平台有逾40項AI及機器學習功能，Aneel Bhusri及Carl Eschenbach均表示，未來6至12個月內還會推出多項針對財務管理、人力資源管理、策劃、開支管理及企業分析等的生成式AI功能；而且可橫跨平台操作，更加便利各業務部門。

同時，他指出還有兩大要素需注意，包括尋求員工的回饋，與確保提供良好的成長機會。例如該企每周都會要求員工可以對公司如何做得更好提供回饋，以便員工分享。

更重要的是，他常思考由招攬人才開始至其退休，如何可做得更好以挽留員工。他認為幫助他們走上職涯發展道路，「以最高的尊重對待他們，確保他們得到良好報酬。」

他補充：

透過我們的文化和價值觀，帶來支撑我們的度過美好時光、逆境的力量。

而且有了Happy Employees（快樂員工）才會有Happy Customers（快樂客戶），提升對該企的滿意度。

記者：張寶燕

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