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憧憬樓市減辣　上車客偷步執平貨　葵涌廣場三房戶跌穿700萬

股樓投資 20:59 2023/10/06

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市場憧憬樓市減辣，近日不乏買家趁《施政報告》公布前偷步入市。中原地產許偉業說，葵涌廣場3座中低層G室，實用面積536平方呎，三房間隔，日前以698.8萬元易手，實用呎價13,037元，創同類單位6年半新低。 

許偉業說，買家為一對年輕夫婦，6月開始覓盤，一直保持觀望態度，直至9月中看中上址，當時業主開價750萬元，買家大幅鋤價680萬元，業主並不接受，但買家及代理未有放棄，繼續積極議價，其後得知業主要移民，買家決定加碼至690萬元。近日有關樓市减辣或撤辣的聲音不絶於耳，買家原定《施政報告》後出手，但市場上減辣憧憬一直升溫，買家决定提前入市，日前相約業主傾價，最終追價至698.8萬元達成交易。 

資料顯示，原業主1990年以107萬元一手買入上址，持貨33年，現賬面獲利591.8萬元，升幅約5.5倍。 

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

葵涌廣場 中原地產 二手市場 私人屋苑

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