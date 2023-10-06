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【外滙儲備】金管局：9月底外滙儲備4157億美元 較8月底微跌0.6%

股樓投資 21:19 2023/10/06

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香港金融管理局周五（6日）公布，香港於2023年9月底的官方外滙儲備資產為4,157億美元，較8月底時4,184億美元，輕微下跌0.6%。

2023年9月底並無未交收外匯合約，8月底為4億美元。

為數4,157億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣5倍多，或港元貨幣供應M3約40%。

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記者：李兆明

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