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樓市跌勢持續　提早賣樓移民　嘉湖山莊三房呎價低見7512元

股樓投資 20:30 2023/10/06

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大型屋苑再錄低價成交，其中天水圍嘉湖山莊三房呎價低見7,512元。中原地產陳德孝表示，嘉湖山莊賞湖居3座低層A室，實用面積639平方呎，三房套房間隔，日前以480萬元沽出，實用呎價約7,512元，屬該期三房套單位今年首錄低於500萬元成交。

代理透露，原業主計劃移民，見樓市跌勢持續，決定提早賣樓離場，8月以575萬元放盤。近日降價至550萬元，經議價後，最終以480萬元沽出。

陳德孝表示，買家為同區換樓客，見單位享園景，裝修企理，又近鐵路站，見價錢屬筍價，故購入作新居。資料顯示，原業主於2008年初以160萬元買入上址，現轉手帳面獲利320萬元，15年間升值2倍。 

延伸閲讀：【多相】逾6000呎豪華新盤示範屋陪你睇 古洞華第準備招標推售【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 嘉湖山莊 中原地產 私人屋苑

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