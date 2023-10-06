樓市跌勢持續　提早賣樓移民　嘉湖山莊三房呎價低見7512元

大型屋苑再錄低價成交，其中天水圍嘉湖山莊三房呎價低見7,512元。中原地產陳德孝表示，嘉湖山莊賞湖居3座低層A室，實用面積639平方呎，三房套房間隔，日前以480萬元沽出，實用呎價約7,512元，屬該期三房套單位今年首錄低於500萬元成交。

代理透露，原業主計劃移民，見樓市跌勢持續，決定提早賣樓離場，8月以575萬元放盤。近日降價至550萬元，經議價後，最終以480萬元沽出。

陳德孝表示，買家為同區換樓客，見單位享園景，裝修企理，又近鐵路站，見價錢屬筍價，故購入作新居。資料顯示，原業主於2008年初以160萬元買入上址，現轉手帳面獲利320萬元，15年間升值2倍。

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