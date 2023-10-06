【著數優惠】麥當勞App下周優惠出爐 $26 醒晨超值選配熱Latte + 限時自選優惠券

下個星期麥當勞App再有新優惠，「$26 醒晨超值選配熱 Latte 即磨鮮奶咖啡」登場至全線逾 250 間餐廳。另外，麥當勞亦會繼續為您呈獻 Signature Collection 多款優惠，「麥麥勁賞 您有得揀」亦會大熱回歸。

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下星期一（10 月 9 日）起，「$26 醒晨超值選配熱 Latte 即磨鮮奶咖啡」將會在早晨時段登場，可選豬柳蛋漢堡／魚柳飽／炒雙蛋飽配上McCafé 熱即磨鮮奶咖啡（Latte）。另外，Signature Collection 系列優惠亦會在下週繼續供應，可以選購全新優惠「$45 三重洋蔥安格斯超值套餐」，或選購「$38 芝士安格斯超值套餐」。

按圖看優惠詳情：

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「麥麥勁賞 您有得揀」於下星期一（10 月 9 日）至星期日（10 月 15 日）期間回歸，麥當勞 App 用戶只需打開麥當勞 App 並點擊 App 内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner 進入活動頁面，即可從 4 款優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券， 所選優惠券將於10月16日內存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至 10 月 20 日。4 款優惠包括：「$28 豬柳蛋漢堡超值早晨套餐」、「$28 原味麥炸雞(2 件)配汽水」、「$32 脆辣雞腿飽超值套餐」及「$32 雙層芝士孖堡超值套餐」。

【著數優惠】麥當勞App推愛心慈善活動「SHOW畀你睇」 捐$90.3即可抽張敬軒x林家謙拉闊音樂會門票2張，詳見【下一頁】

另外，麥當勞亦再度與商業電台 881903 合作推出愛心慈善活動「SHOW 畀你睇」。由即日起至 10 月 20 日 （晚上 11 時 59 分或之前）期間，麥當勞 App 用戶在 App 或餐廳內的點餐機掃瞄 App 內之指定捐款券，成功捐款港幣$90.3 予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得引「 Katch 優惠平台呈獻拉闊音樂會 張敬軒 x 林家謙 The Perfect Match 」門票兩張。

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