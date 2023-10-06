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一桌兩椅慈善基金X叮叮科創攜手合作 免費推「粵劇3D模型獎學金課程」

理財智慧 19:25 2023/10/06

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由資深粵劇藝術家阮兆輝教授擔任藝術總監的「一桌兩椅慈善基金」（一桌兩椅）與香港電車姊妹公司「叮叮科創」（tramplus）攜手，免費推出「粵劇3D模型獎學金課程」，包括兩個環節 ﹕ 「一桌兩椅粵劇解密工作坊」及「3D粵劇模型課程」，將粵劇融入STEAM教育，完成課程的學生，更可將學習成果。發佈至元宇宙上的虛擬展館（spatial.io）。

【理財個案】家庭月入9萬每月盈餘達5萬 「50頭」夫婦如何兩年後退休？，詳見【下一頁

活動以中一至中五學生為對象，學校由即日起至10月16日可提名學生參加，大會將甄選出40位學生參與「一桌兩椅粵劇解密工作坊」，學生可以從藝術美學、身段功架、特色鑼鼓、穿戴服飾等多個方面了解粵劇的多元性，逐再甄選10位學生參與「3D粵劇模型課程」，建立一個屬於新一代的3D粵劇藝術世界。

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關於是次活動的重要日期：

學校提名：即日至10月16日
提名連結：www.tramplus.net/ottc
名單公佈：10月19日
「一桌兩椅粵劇解密工作坊」（名額40位）：10月21日（六）
「3D粵劇模型課程」（名額10位）：11月4日（六）、 11月11日（六）、 11月18日（六）上午10時至下午6時
作品發布會：預計2024首季

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撰文 : 陳美鳳

粵劇 阮兆輝 STEAM 慈善基金 慈善活動 學校 著數優惠 工作坊 AR 香港

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