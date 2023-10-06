【內房銷售】綠城中國9月合同銷售跌20% 首9個月累計銷售額1307億

綠城中國（03900）公布，集團9月份自投項目取得銷售3,391套，銷售面積約46萬平方米，當月銷售金額約為125億元（人民幣，下同），按年跌20%；銷售均價約為每平方米27,236元。

今年1至9月，集團取得合同銷售面積約463萬平方米，合同銷售金額約1,307億元；其中歸屬於綠城集團的權益金額約為835億元。於9月30日，另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約36億元，其中歸屬於集團的權益金額約為23億元。



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今年9月，集團以綠城品牌銷售的代建管理項目取得合同銷售面積約77萬平方米，合同銷售金額約91億元。今年1至9月，集團代建項目累計取得合同銷售面積約471萬平方米，合同銷售金額約為616億元。。

綜上，截至9月30日止九個月，集團累計取得總合同銷售面積約934萬平方米，總合同銷售金額約1,923億元。

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記者：李兆明