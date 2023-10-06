【新股IPO】天圖投資1973首日掛牌跌25% 收市報4.88元 每手帳面蝕648元

深圳天圖投資(01973)首日掛牌，股低開17%報5.39元，最高曾見5.52元，低見4.49元，收市報4.88元，較招股價6.5元跌25%；全日成交僅205萬股，涉資1,038萬元；以每手400股計，一手帳面蝕648元。





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天圖投資是次上市共發售1.73億股H股，並已引入包括福田引導基金及青島投資者兩名基石投資者，合共認購約7,456萬股H股；其中10%公開發售僅獲約0.26倍，認購不足，未獲認購股份已重新分配至國際配售部分，令其佔比增至97.37%，股份以5.8元下限定價，其招股價範圍介乎5.8至11.4元。

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集資所得，主要用於進一步拓展私募股權基金管理業務，以及進一步發展和加強直接投資業務。聯席保薦人為華泰國際及中銀國際。

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記者：張以正