  • 27°C
香港時間 : 20231006日 (週五) 23:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】天圖投資1973首日掛牌跌25% 收市報4.88元 每手帳面蝕648元

股樓投資 17:33 2023/10/06

分享：

分享：

深圳天圖投資(01973)首日掛牌，股低開17%報5.39元，最高曾見5.52元，低見4.49元，收市報4.88元，較招股價6.5元跌25%；全日成交僅205萬股，涉資1,038萬元；以每手400股計，一手帳面蝕648元。

 

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

專題影片
【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

天圖投資是次上市共發售1.73億股H股，並已引入包括福田引導基金及青島投資者兩名基石投資者，合共認購約7,456萬股H股；其中10%公開發售僅獲約0.26倍，認購不足，未獲認購股份已重新分配至國際配售部分，令其佔比增至97.37%，股份以5.8元下限定價，其招股價範圍介乎5.8至11.4元。

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

集資所得，主要用於進一步拓展私募股權基金管理業務，以及進一步發展和加強直接投資業務。聯席保薦人為華泰國際及中銀國際。

【同場加映】溫股知新：港股信心不足 還望大招盡出

溫股知新
【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股 目標價 中國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款