【一周科技回顧】WhatsApp新騙案湧現　整合3大防騙攻略　科技園公司增200個單位搶人才

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

WhatsApp新騙案近月頻生，私隱專員公署本周四（5日）更表示已接獲請報，本港在過去一個月有近900人的WhatsApp帳戶遭騎劫。遭騎劫的WhatsApp帳戶遭還會向受害人的親友傳送訊息，包括借錢及匯款，以及騙取私隱資料等。本網亦有整理的不同防騙攻略，方便各位讀者了解：

為吸引全球人才來港，香港科技園公司日前宣布夥拍共居空間品牌Weave Living，在九龍西推出200個InnoCell單位，應對住宿挑戰。其中，Weave Studios - Kowloon West部分空間將打造成InnoCell分址，位於大角咀道86號。

ChatGPT引發生成式AI新浪潮，對AI芯片的需求亦有提升。

據《路透社》昨（6日）引述知情人士消息報道，ChatGPT開發商OpenAI已經由去年開始討論解決 AI芯片成本昂貴、供應短缺等問題的解決方案，包括自研AI芯片，務求令供應來源更多元化：

日本軍事科幻動畫《高達》（Gundam）自推出以來便吸納不少忠實愛好者，其衍生出一連串續作、外傳及模型等更是有價有市。就在不知有多少愛好者仍渴望擁有一部真實版高達的同時，日本東京初創公司Tsubame Industries展示了一款自主開發、外形酷似高達的4.5米高四輪機械人：

責任編輯：張寶燕

iPhone 15系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看5大Q&A實測片段作參考：