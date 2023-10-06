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【可持續發展】MTR Lab與戈壁大灣區完成投資建築科技企業isBIM

股市 18:42 2023/10/06

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【可持續發展】MTR Lab與戈壁大灣區完成投資建築科技企業isBIM

港鐵 （00066） 旗下MTR Lab、戈壁大灣區、香港互聯立方（isBIM），以及isBIM大股東思城控股 （01486） 宣布，MTR Lab和戈壁大灣區已順利完成認購isBIM的A-1系列優先股。交易已獲思城控股股東於股東特別大會批准，共同投資額為4680萬元。MTR Lab和戈壁大灣區冀通過是次交易增強建築科技企業isBIM實力，推動業界邁向更以數據為本、更數碼化的未來。

MTR Lab董事總經理陳定邦指，isBIM的先進BIM技術及數據為本的解決⽅案，可幫助建造業提升營運效率及實踐可持續發展，預期今次與戈壁大灣區的共同投資，將有助集團攜手應對建築和房地產行業在數碼轉型，以及更好地履行環保責任方面的迫切需要，並為智慧城市建設方案作出貢獻。

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港股 港鐵公司（00066） 可持續發展 港鐵 智慧城市 港鐵 思城控股（01486）
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