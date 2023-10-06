【職場熱話】網民指不少00後寧願畢業繼續做兼職 是因長工等於賣身比公司？

兼職工作提供更高的自由度和時間彈性，讓人能夠更好地平衡工作和個人生活。有網民在網上討論區發文，指自己發現很多00後在畢業後，都不會馬上找長工做，而是寧願做兼職，樓主覺得這種行為很瘋狂，因他認為長工的福利比兼職好很多，便詢問網民有何看法。

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有網民表示自由度非常重要，「對現在的人來說，自由度高就是最好的福利」、「只是自由度這一點，都已完勝『社畜』生活，況且現在還有『活到老啃到老』，爸媽還有上班，家裡又不缺錢，若我是他們，我都找兼職工作好過，不用被工作綁手綁腳。」

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另有網民細數長工的壞處，「長工雖然工資高福利好，但困身，不計加班，有多少人下班都還在公司工作；你放假時，人人都放，結果去哪裡都要逼；旅行又是旺季才能去，『爭餐死』；有些工還要人在旅行時都要回覆公司訊息，長工真的是賣身給公司」、「一個禮拜上5天班，錢找來都沒時間花」，續指「兼職自由度高，下班就下班，已經贏很多，少了的福利當買回自己的時間，計劃趕不上變化還不如『嘆』，當然有份好工就另外一種說法。」

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亦有網民不認同長工有比較好，「現在像樣一點點的公司都沒有，雙糧和花紅，已經變成傳說，那和兼職又有什麼分別？最多是多一個醫保」、「兼職夠自由， 想上班就上班，不上班就不上班，心靈健康，還哪需要看醫生。」

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有網民認為，「很多00後不打算生孩子，而是找相同價值觀的伴侶遊玩人生，做兼職可以想上班就上班，如果受氣就馬上辭職，想怎樣就怎麼，一年還能去幾次旅行，生活質量怎麼都比『社畜』高10倍」、「00後父母多是70至80後，大多都有房子且就要供斷，很多還是有樓收租，他們將來退休等於是讓00後的子女繼承自己的東西，所以他們有條件做月光族。」續有網民表示，「我正在做一份休閒的兼職，時薪90元，雖然不多但也夠花了，而且家人又不用我給家用，真沒必要找長工折磨自己。」

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不過也有網民認為與年齡無關，有條件都不會找長工，「不關是不是00後事，給你做個特更保安，天天6點幾起來看看哪到缺人，沒有日薪900元以上都不做，好運的話找到日薪1200元的，甚至是出現金工資的。當你1個月上22天班，平均月薪都過2萬，不用強積金還不用交稅」、「有些人低物欲，而且運氣好不用養家，又想有更多時間做自己有興趣的事，那就可以不用跟社會主流的一套走，其實我挺欣賞這種的。」

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