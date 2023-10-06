【職場熱話】27歲港男見工被質疑25歲才入行太遲 網民指要懂得包裝比人晚的原因

入行時間的晚早並不是唯一衡量成功的標準，重要的是專注於自身成長，找到自己熱愛且具備潛力的領域。有網民在網上討論區發文，指自己25歲才入行，現時27歲，而最近在找工作時，被面試官質疑自己太遲入行， 因而自我懷疑，亦思考自己是否不適合這個社會。網民對此有不同看法，有人認為樓主的經歷會讓人覺得他是沒有毅力的人，亦有人認為是樓主不懂得包裝自己，另有人鼓勵樓主不需在意他人評論。

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有網民指出樓主不懂應對面試官，「世上沒人的口能比面試官『臭』，別上心」、「井底之蛙才會這麼說」、「問題不是晚不晚，問題是你晚人家那幾年，你有沒有真的成長，跟你會不會包裝」、「轉工轉行時，他們都會說很多廢話來挑戰你，解釋到就可以，自己有方向就沒問題。」也有人叫樓主反問對方，「你有沒有搞過創業，有沒有去過工作假期」。另有網民以面試官的角度分析對樓主的看法，「你讀書突然跑去工作假期和創業，代表你不腳踏實地，而你做了兩年會計但又轉行做助理，代表你沒有毅力。」

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也有網民認為樓主應堅持創業之路「既然會走創業這條路，你就有心理準備要堅持，不斷產生現金流，不斷借錢，到了這步，你也不會想要做助理」。但也有人指出「大部人創業都是失敗，這很看運氣」，建議樓主去做負責企業對企業的銷售員，「我朋友33歲第一年工作，底薪都有2.5萬。」

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亦有網民安慰樓主，認為無需比較，「哪需管人說什麼，法國職業足球員麥巴比20歲就拿到世界杯冠軍，那你說的那些人不就什麼都不是」、「際遇很難講，20多歲都還有很多可能性，不用聽別人亂說」、「每個人都有他的人生軌跡」、「還有30年，很多時間讓你上班，有些東西是要趁年輕去試去做，30之後你就會想穩定，不會再去試，每個人都有自己的時機，哪需管人怎麼說什麼，總會找到工作的。」

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不過亦有網民認為「小時候會跟人比較，年紀越大就發現做好自己就夠，人生就只是配角，千萬不要覺得自己是被選中的小孩」、「好聽叫斜杠族，不好聽叫躺平，一個人少了3年職場經驗差很遠」，但也有人認為「看父母那輩，平均每個都有兩三個專長，幾個行業，每邊做一下又沒壞處，工作這麼悶又要為生計，有機會的話，什麼都做做反而更充實。」

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