俄羅斯取消大部分柴油出口禁令 惟汽油出限制仍有效

俄羅斯政府周五（6日）宣布，已解除通過港口出口管道柴油的禁令，取消了於9月21日實施的大部分限制措施。

柴油是俄羅斯最大的石油產品出口，去年出口量約為3,500萬噸，其中很大一部分是通過管道運輸。

然而，對汽油出口的限制仍然有效，此舉對全球油價產生影響。俄政府規定，生產商必須向國內市場供應至少50%的柴油，才能獲得管道出口資格。

俄羅斯是僅次於美國的主要海運燃料出口國，對其燃料出口的限制抬高了全球價格，導致一些買家尋求汽油和柴油的替代來源。

為應對禁令，俄羅斯將其燃料出口轉向巴西、土耳其、北非和西非國家，以及中東海灣國家等目的地，並在這些國家進行再出口。

盡管仍存在一些挑戰，但禁令的解除有望解決俄羅斯燃料短缺和燃料價格居高不下的問題。政府還提高轉售商的燃料出口稅，並恢復對煉油廠的補貼，以進一步規範該行業，防止投機出口。

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