傳OpenAI正研究自家AI晶片 以解決成本問題

《路透》引述消息人士報道，OpenAI正研究開發自家人工智能（AI）晶片的可能性，以解決其AI技術所需的晶片稀缺和成本高昂的問題。

雖然該公司尚未做出最終決定，但已考慮了多種方案，包括打造定制AI晶片、與Nvidia（NVDA）等現有晶片制造商開展更緊密的合作，以及實現晶片供應商多元化。

OpenAI行政總裁Sam Altman將獲取更多的AI晶片作為首要任務，因為他擔心高級處理器短缺，而且運行AI應用所需的硬件需要大量費用。該公司的超級電腦基建依賴英偉達（Nvidia）的GPU，尤其是在運行ChatGPT時，成本高昂，如果使用量大幅增加，每年可能需要數十億美元的晶片。

如果OpenAI繼續開發自己的定制晶片，那麽它將加入包括Google和亞馬遜（AMZN）在內的一批科技公司的行列，旨在控制對其業務至關重要的晶片設計。

不過，這項工作是一項重大的戰略舉措，需要大量投資，能否成功尚不確定。該公司還考慮收購一家晶片公司，以加快這一進程，但目標公司的身份仍未披露。

無論OpenAI選擇哪種方式，開發定制晶片預計都需要數年時間，在此期間，該公司仍將依賴於Nvidia和AMD等供應商。

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