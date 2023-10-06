【職場熱話】港大生畢業1年問轉工月薪得1.9萬是否合理 網民：如是為未來鋪路就不需太著重開價

薪資水平受到多種因素的影響，包括行業、個人條件、際遇等，沒有一個標準可以界定每人工資的高低。有網民在網上討論區發文，指自己2022年時畢業於香港大學，主修生物科學。她現時月薪比1.9萬少一點，正想轉工，她有兩個選項，而兩份工的工資都比現時多一點，但她不知道這出價是否合理水平，因而詢問網民畢業一年後的工資都是多少。文章引來一些畢業生分享他們的薪資經驗，不過亦有人認為這樣問沒有參考價值。

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有網民表示 ， 「不同學科、不同行業都差很多，沒什麼參考價值 」、「如果你是所謂的『乞食科』還算正常，我認識有人2021年畢業，他第一年月薪1.8萬，第二年1.9萬，第三年升職便有2.1萬，所以你預計出社會做的第1、2年月薪都會在2萬以下。」有網民便提醒，「如果你轉完工，工資只是加一點點，那你要想想有沒有轉的必要」、「如果你想轉是為未來鋪路，那就不需要太著重開價，不過也要留意相同行業和職位的人月薪都是多少，不要與平均數差太多就可以。」

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另有中文大學2022年畢業的網民分享個人經歷，「我第一份工作月薪是1.7萬，做醫療衛生業的企業主管，剛剛轉工到資訊科技業做商業顧問，月薪升到2.7萬」，另一位香港大學2022年畢業的網民亦指，「當時月薪有2.3萬，但天天加班，我受不了便在今年六月轉了一份不需加班的工作，每週上班五天，月薪1.9萬，舒服很多」，隨即有網民問「但你會不會覺得自己值得更高」，該網民則表示，「現時休息一下吧，遲些再找，之前那份工真的太過消磨生命，快要死了。」

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也有其他網民分享自己的資薪，「我做工程業四年，第一年工資有1.4萬，半年後跳槽，工資有1.9萬，再半年後跳槽就有2萬，而且過了試用期加到2.1萬，之後每半年加一次工資，加了五次，現時月薪是3.4萬」、「2023年畢業，現時月薪2.8萬」、「2022年畢業，第一份工的月薪是2.1萬。」

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