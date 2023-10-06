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【綠債2023】綠債退款優惠一文看清 有銀行推定存優惠年利率 勝綠債保底息
政府公布保底息達4.75厘的零售綠債配發結果，最終發行額200億元，向隅資金約100億元，銀行推退款優惠搶資金。東亞銀行 （00023） 公布，該行客戶以5萬元或以上的綠債退款敍做3個月港元定期存款，可享4.88%年利率，優惠期由2023年10月10日至10月20日。
工銀亞洲推3項退款優惠
工銀亞洲稱，綠債認購反應正面，人均認購手數較去年增逾20%，更錄得最高認購金額達160萬元，鑑於部分客戶未能獲全數分配債券，該行推3項退款優惠，包括定存、ESG基金0%認購費及人民幣兌換優惠，詳情如下。
優惠一：定期存款特惠年利率高達4.28%
|存款金額
|38天
|98天
|188天
|10萬港元或以上
|年利率3.28%
|年利率4.28%
|年利率4.18%
優惠二：ESG基金0%認購費優惠
由2023年10月9日至11月8日，客戶憑綠債退款以整額方式認購基金產品，可享ESG基金0%認購費優惠及其他基金0.5%認購費優惠。
優惠三：港元兌換人民幣優惠
由2023年10月9日至11月8日，客戶憑綠債退款兌換人民幣，可享40點子優惠。
建行亞洲推3個月港元定存優惠
建行亞洲表示，經該行申請綠色零售債券之合資格客戶，於2023年10月11日至2023年10月22日期間，透過該行分行以綠色債券退款開立「3個月港元定期存款」達10萬元或以上，可享特惠年利率。
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編輯：胡學能