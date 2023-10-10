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【綠債2023】綠債退款優惠一文看清　大新：敍做3個月美元定存　年利率5.2%

股市 22:14 2023/10/10

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政府已公布保底息達4.75厘的零售綠債 （04273） 配發結果，周一（11日）上市，認購階段向隅資金約100億元，銀行推退款優惠搶資金。大新銀行 （02356） 公布，推出3項綠色零售債券退款優惠，包括港元及美元定期存款優惠、0%基金認購費及風險評估獎賞。

大新指，由即日起至2023年10月31日，客戶出示退款證明並以退款金額或全新資金，敍做3個月港元定期存款可享特惠年利率4.4%，及／或敍做3個月美元定期存款可享特惠年利率5.2%（港元定期最低起存金額為1萬港元，美元定期最低起存金額為2,000美元）。由即日起至2023年11月30日（「推廣期」），客戶就其首100,000港元之基金認購金額，可享0%基金認購費。此外，合資格客戶於推廣期內完成一份全新的「風險評估」問卷，可獲享50港元現金獎賞。

信銀國際：退款資金登記「大富翁存款」　享儲蓄年利率7.28厘

信銀國際公布，全新客戶及現有客戶於10月30日前以綠債退款資金登記「大富翁存款」，可享儲蓄年利率高達7.28%。

東亞：退款敍造3個月定存　享4.88%年利率

東亞銀行 （00023） 公布，該行客戶以5萬元或以上的綠債退款敍做3個月港元定期存款，可享4.88%年利率，優惠期由2023年10月10日至10月20日。

工銀亞洲推3項退款優惠

工銀亞洲稱，綠債認購反應正面，人均認購手數較去年增逾20%，更錄得最高認購金額達160萬元，鑑於部分客戶未能獲全數分配債券，該行推3項退款優惠，包括定存、ESG基金0%認購費及人民幣兌換優惠，詳情如下。

優惠一：定期存款特惠年利率高達4.28%

存款金額38天98天188天
10萬港元或以上年利率3.28%年利率4.28%年利率4.18%

優惠二：ESG基金0%認購費優惠

由2023年10月9日至11月8日，客戶憑綠債退款以整額方式認購基金產品，可享ESG基金0%認購費優惠及其他基金0.5%認購費優惠。

優惠三：港元兌換人民幣優惠

由2023年10月9日至11月8日，客戶憑綠債退款兌換人民幣，可享40點子優惠。

建行亞洲推3個月港元定存優惠

建行亞洲表示，經該行申請綠色零售債券之合資格客戶，於2023年10月11日至2023年10月22日期間，透過該行分行以綠色債券退款開立「3個月港元定期存款」達10萬元或以上，可享特惠年利率。

專家不建議二手市場高追綠債

對於今批綠債認購人數終僅逾32萬，較市場原估逾50萬人為低。信誠證券聯席董事張智威相信，這與銀行在綠債開售期間「變陣」加定存息有關，且開售期間美國長債息升，或令投資者認為綠債吸引力相對降低，最終認購人數不及市場預期。

至於今批綠債在上市日會否如首批零售綠債 （04252） 首日掛牌便跌破100元發行價，張智威表示，視乎美國10年期國債孳息率未來數天變化，若美債息升，或吸引二手市場投資者轉買美債，但相信今批綠債首掛「破發」機會不大，指綠債保底息水平已不差，「冇沽貨理由」。不過，若美國聯儲局下月或12月再加息，屆時就有機會「破發」。他又表示，除非綠債「破發」，否則不建議未獲配發足夠綠債的投資者在二手市場追入綠債，反而他們可留意銀行有否推新資金定存優惠。

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編輯：胡學能

定期存款 債券 ESG 港元 銀行 工銀亞洲 港元定期存款 東亞銀行（00023）
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