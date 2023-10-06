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【大行看法】摩根資管：港股受內外因素夾擊　料第四季表現膠著

股市 18:01 2023/10/06

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中港股市首三季表現未如理想，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰預期，雖然傳統上第四季會出現反彈，但認為港股現時受內地及外圍因素夾擊，預期股市表現會偏向膠著。此外，他認為美國經濟抵抗高息的能力較預期強，惟聯儲局仍有機會犯上政策錯誤，令當地經濟明年陷入衰退。

房地產拖累內地經濟復甦

他指出，內地黃金周數據顯示，居民在餐飲娛樂等範疇仍有消費意欲，但房地產市場令經濟復甦緩慢，料10月政治局會議或未有太多刺激政策出台，但相信第四季經濟動能會較7，8月有所改善。

許長泰指，股市方面，現時有2大投資方向，建議投資者可以吸納龍頭科技股，因她們成本控制好，盈利表現有改善；另一方面，亦可留意高息股，因市場近期對股息需求明顯，多類內地舊經濟板塊，如能源及電訊股均表現不俗。但他指，雖然傳統上11和12月會有反彈，但港股現時受內外因素夾擊，料會繼續膠著。

兩大不明朗因素或令聯儲局現政策錯誤

他分析，美國勞動力市場較想像中強，縱使高息令企業投資決定有所猶豫，但半導體行業卻因為政府法案而加快投資，加息壓力未必如想像中大。樓市方面，當地有6成樓宇按揭仍處於4厘以下，樓價也未有因建築量減少而下跌，且住宅供應仍然短缺。

然而，聯儲局表明亦有機會加息，許長泰坦言，當局現時忽略了兩大不明朗因素，或令當局犯上政策錯誤，包括美國汽車業罷工或會波及其他行業，美國聯邦政府上周幾乎出現停擺，現時只是將預算案限期推遲至11月，將影響投資者信心。

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編輯：葉志偉

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