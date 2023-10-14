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【管理心得】專訪FUJIFILM香港掌舵人　堅守「挑戰及成長」信念　鼓勵員工迎難以上

10:00 2023/10/14

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在傳統的日本職場中，大多日本企業多年均流行採用「終身僱用制」，即公司希望員工入職後不換公司；員工亦不希望頻繁轉工，以免影響日後晉升。來自日本、為同一企業工作逾30年的富士膠片商業創新香港（FUJIFILM Business Innovation）董事總經理中村達也則坦言，多年來職務改變所帶來的挑戰，及秉持著「挑戰及成長」信念，才是其不轉工的真正原因。

【管理心得】中央廚房代工　重廚師工作生活平衡

中村達也早在1992年加入FUJIFILM東京總公司，曾接觸銷售、企業戰略策劃、服務業務及方案業務規劃等多種職務。及後在5年前被派至中國，負責帶領企業拓展當地業務，並於2022年7月正式接任香港董事總經理一職。

雖然不如港人般傾向年年轉工，但他認為在31年的職場生涯中，每隔一段時間便會因晉升、調任等原因，而接觸到不同的職務。如在各地擔任要職，必然要了解當地客戶及職場文。

這些不同類型的業務和在不同地區工作，讓我感覺像是轉了工。

轉變崗位如轉工　新挑戰帶來成長機會　

他深信挑戰有助個人成長，每次工作調派都會為其帶來新挑戰，同時也是讓他從中學習及成長的機會。因此多年來為同一公司工作亦不感乏味，更將其「挑戰及成長」信念轉化成一套管理哲學，冀帶領員工在挑戰中共同進退。

即使至今只在香港生活僅得一年時日，但中村達也留意到，日本人經常花費大量時間於工作上，較常以小組工作；在國內，員工工作時則較為獨立，客戶和員工亦更偏向以不同的飯局來建立彼此關係；而港人的工作模式則界乎於日本與中國之間，員工除更享受各自工作外，也會講求團隊的合作。

以酒會友　融入三地職場

另指，三個地區/國家的人均喜愛以酒會友，同是愛酒之人的中村達也亦享受透過不同地方的飲酒文化融入當地，藉此與客戶建立關係。

各地職場文化不盡相同，為更好地帶領各地員工朝企業目標前進，中村達也坦言，管理模式需調整，但其「挑戰及成長」的管理理念由始至終都沒有改變。並強調：

倘沒有挑戰，便沒有新的洞察力和新發現，也不會步向成功。

所謂的成功，不但單單是企業目標是否能達成，也包括員工是否得到個人成長。為了加深員工們對「挑戰有助成長」的信念，他不時會向員工分享其工作的思維方式和態度，也容許員工在面對挑戰時面臨失敗。

不求凡事成功　只求從失敗學習　

雖然他坦言，盡可能不要失敗便是最好，惟最重要的是員工們可以從經驗中學習，藉著以往成功和失敗的經驗，樂觀且勇於迎接未來的新挑戰。另提到「One Team」的重要性，相信可透過揀選合適的人才（詳見表），給予員工的尊重及信任，有助發揮團隊最大價值。

【管理心得】物管業吸新世代　盼扭轉刻板印象　發牌＋設立守則推動專業化

【管理心得】金融專家入行30年　以身作則立榜樣　重視與團隊溝通

記者：殷凱怡

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