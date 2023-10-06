【珠璣人生@iM網欄】10月《暑假悠遊行》

平時我和先生工作忙碌，即使想帶兩個小朋友去長途旅行也不是能夠說走就走的。但隨著口岸逐步通關，同時藉助大灣區便利的交通網絡，我們一家四口偶爾去一趟兩日一夜悠遊行，或是即日來回的美食之旅，都已成為了我們一家人最快樂的親子活動。

今年暑假，我們一家四口遊歷了大灣區的好幾個城市，包括深圳、珠海和廣州。這幾次的短途旅行，有時是一家四口，有時是三兩友人，但無論是哪一次，都令我們感受到大灣區城市在疫情後的蓬勃發展和飛速進步，在玩樂之餘，也學習了一番。

七月份，我們一家人經港珠澳大橋前往珠海，只需一個多小時便到達了預定的酒店。我們都很喜歡這座充滿生活氣息和人情味的城市。距離酒店不遠有一個馬術俱樂部，孩子們在那裡參加了騎馬課程，這項運動有益身心，又能趁機了解馬匹姐弟兩都非常興奮，他們甚至希望能長期學習呢！下一站我們來到獅門娛樂天地體驗了攀爬活動、VR遊戲等，又到中海環宇城購物和品嘗地道美食……慢遊珠海期間還發生了一件趣事，由於我們對珠海並不熟悉，所以在前往當地一間網紅餐廳時居然迷路了，我們四人一邊手忙腳亂地查地圖，一邊指手畫腳地向當地人打聽，最後在眾人的共同努力下終於到達了目的地。直到現在我們回憶起這件事時，大家還是忍不住會心而笑。

之後，我們一家人又去了一次廣州。孩子們一直想到融創天地玩雪，這次廣州之行滿足了他們由來已久的願望。孩子們砌雪人、打雪仗……盡情感受冬日的氣氛，而我則可以趁機跟先生享受漫步廣州城的寫意。

八月尾，我和好友趁著暑假的尾聲，約了一個週日帶著孩子們一起去深圳遊玩。坐高鐵上深圳真是方便又快捷，十五分鐘已經到達了福田站。福田站附近有很多新建的大型商場，購物休閒十分方便，食物的選擇更是非常豐富。我們遊覽了萬象天地購物中心，並和孩子們到萬象天地的Venchi品嘗雪糕，孩子們在商場的遊戲室玩得不亦樂乎，我和好友則可趁機逛街和high Tea，享受Me Time。

雖然只是短短的一個下午，但無論大人還是小朋友，都十分開心。乘坐高鐵回港時已經是晚上，從高鐵站回家的途中，看到維港兩岸燈火璀璨，深藍的天幕上掛著一輪明亮的月亮，我心中湧出無限的溫暖，香港—始終是我最愛的家。

今年暑假的幾次悠遊行，讓我和家人、朋友得以放鬆身心、增進感情，孩子們的普通話水平也進步了不少。同時也親身體會到了大灣區融合發展的種種好處。內地和香港在環境、文化、優勢上各有所長，隨著兩地的互相學習、共同成長，將會為兩地的人民創造更多機會和福祉。

作者_王淑筠簡介： 兩名小孩的母親，Venchi朱古力品牌是她的「第三個Baby」。熱愛藝術和生活，一直不停地追夢，不斷的嘗試，鼓勵自己走出Comfort zone，堅持做自己喜歡做的事，活出精彩的藝術人生。

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