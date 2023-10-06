【免費活動】康文署辦演藝嘉年華 免費參與音樂會舞蹈表演工作坊

康樂及文化事務署今年10月12月，將分別在屯門大會堂、沙田大會堂、荃灣大會堂、元朗劇院及葵青劇院舉辦「演藝嘉年華2023」。香港演藝學院（演藝學院）、場地伙伴、本地藝術團體及地區團體將獻上多項免費演藝活動。首兩場嘉年華將於10月15日22日（周日）下午2時至5時，分別在屯門大會堂和沙田大會堂舉行，歡迎市民參與。



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「演藝嘉年華2023」的精彩節目涵蓋舞蹈、戲劇、音樂和戲曲。演藝學院學生將呈獻多項舞蹈表演和原創音樂劇《給我一個五千七的家》選段。音樂和戲曲表演方面，屯門大會堂將由演藝學院學生帶來原創和改編的敲擊音樂，以及戲曲《孽海記》的選段。沙田大會堂則由演藝學院學生呈獻管樂合奏音樂會和戲曲《雙仙拜月亭》之〈搶傘〉。

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嘉年華另設多項延伸活動，屯門大會堂將上演春天實驗劇團的粵劇選段演出和音樂劇歌曲演唱、生輝粵劇研究中心的折子戲表演，以及屯門文藝協進會的舞蹈表演及互動工作坊。沙田大會堂則有粵劇營運創新會的粵曲賞析會、一路青空的互動劇場體驗，以及由流空藝術工作室舉辦的心流藝術工作坊。



所有活動免費入場，名額有限，先到先得。屯門大會堂和沙田大會堂的延伸活動門票可於活動當日中午十二時起在所屬場地的詢問處領取，派完即止。活動詳情可瀏覽屯門大會堂網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/tmth/performingartscarnival2023.html）和沙田大會堂網頁（www.lcsd.gov.hk/tc/stth/programmes/pac2023.html）。

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責任編輯：陳詠妍