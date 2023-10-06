【餓「新」嘗啖＠iM網】新派現代素菜 真鮮清新驚喜

素食在香港素來有她的捧場客，有人因宗教信仰有人因地球環保有人因健康關係……原因為何，都不重要，重要的是，素食已蔚然成風，形成新潮流，她再不是「齋」的代名詞，而被視為療癒身心的新追求，是以偶有一家新式素食餐廳開張，總會有人相告、相約嘗新。

最近開在荷里活道的「圓」，便是家專攻新派現代素食的餐廳，裝潢崇尚清新、簡樸，開揚落地大窗和高聳樓底，突顯餐室更具空間感；沉穩木系餐桌配米色座椅，明淨優雅。

行政總廚邵德龍師傅，以回歸大自然的本理念，在季節時蔬中尋找靈感，配合手藝、工架、擺盤，創造出12道味嘗之旅，菜式保留中菜的特色，並運用各種獨特的調味料，如雲南玫瑰大頭菜、潮州鹹菜、花椒汁和五指毛桃等，炮製出清新味美的佳餚，以嶄新的口味，讓大家味蕾感受食物原始風味，重塑天然健康的生活態度。

從開胃的五素汁開始品味這場美食之旅。五素汁清新爽口，洗滌了味蕾，為接下來的饗宴做好了準備。接着是冬姜冰菜小卷，帶來清爽、咸香和微辛的味覺體驗。螺絲卷一炸一蒸，以其金啡和純白的色澤，搭配自家製的欖菜牛油，口感和風味獨特。黑虎掌趣盞果真有趣，味道豐富。牛油果春卷口感奇特，外香脆內綿軟。翡翠豆腐以其綠色與黃色的搭配，為餐桌增添了一抹亮色。

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椒麻准山白蘆筍則以其紫色與白色的色彩對比，呈現出視覺上的美感。酸姜皮蛋豆腐結合了灰色和粉紅色的元素，散發出獨特的風味。

松茸菊花浮萍最考刀功，清新方香的茸湯伴以紋絲般幼細的豆腐，令人讚賞。梅菜東坡肉最令人驚喜，外表和口感甚似東坡肉，味道濃稠，令人回味無窮。水晶抄手最不像抄手，以白蘿蔔皮薄片取代坊間的粉皮，展現廚師的創意與巧手。焗釀啡菇則以腐乳代替芝士，帶來了美味的口感。而話梅蕃茄則猶如sorbet一般，清新的味道令人的味蕾為之一振。

主食是素鮑魚拌辣稻庭冷面。這道菜以其清爽的口感和辣味的刺激。而荔枝甜品則以其香甜的口感，為整餐饗宴畫上了完美的句號。

除了以上菜品外，還有一個驚喜等著食客，那就是甜蜜九宮格。這道甜點展示了九種不同的口味，令人視覺和味覺上都得到了雙重享受。這種獨特的構思給人留下了深刻的印象，並且成為了整餐饗宴中的一大亮點。

這套餐以其獨特的新派現代素菜風格，帶給食客們一場全新口味的饗宴。無論是從創意的菜單構思，還是精心烹調的每一道菜品，都展現出了餐廳的用心和專業。行政總廚邵德龍師傅的烹飪技巧和對食材的巧妙運用，使得每一道菜都呈現出獨特的風味和美感。其優雅擺盤和舒適的用餐環境，更為整個用餐體驗增添了一份愉悅和享受。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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