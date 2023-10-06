【玄人‧峰語@iM網欄】平淡本是福，心福惹噩果

對於好運與衰運的理解，我發現不同人有不同的詮釋及演繹。一如我之前所言，好命好運及衰命差運的人不用去多談，反而是處於中間的一群 : 命好運差及命差運好的人，卻會對命運有較敏感的體會。以我相命多年的經驗，對於一個人的好運與衰運批算絕不困難，難就難在當命主走到平常運(或叫閒運，即非好非壞的運)時，如何教他去自處，卻是一個很大的學問。

人們之所以算命，除了想知進退外，很多時候都是想飲碗「心靈雞湯」。事實上，同是一個平淡運，對於之前很開衰運的人而言，相對是一個好運，感恩的人仍會多謝上天賜他粗茶淡飯。反之，最難受的是反而是一批之前行完好運，而之後要過一些相對平淡生活的命主，他們最難捱的不是客觀上所遇所見，而是潛在內心深處的一鼓「憤憤不平」。事實上，行開好運的人習慣了順風順水，漸漸融入這種生活模式，久而久之，就會由「上,天恩賜」變為「理所當然」，一旦交接下一個相對平淡的大運時(重點不是衰運)，彷彿全世界的不幸都衝著自己而來。

俗語有云：「無比較就無傷害」，但我們始終不是聖人，要做到完全不比較是很困難的，問題是我們要比到什麼程度？要跟什麼標準去比？這是一個人很重要的課題。我有一個忘年之交的前輩友人，他本身在一家超大型的企業當高管的，可謂三人之下，千人之上。早兩年已屆60歲的退休之齡，以他的才幹、人脈開係及市場聲望，按常理是可進入「每年續約」的遊戲當中，可惜適逢歲運不就 (其實他於58歲已行完了最好的十年大運)，60歲的一刻被迫退下火線。平情而論，以他的多年工作所累積的財富，絕對可以全身而退，但最終因為兩年的失業，最終更患上了輕度的抑鬱症。

有天跟他把酒談天，順道問問前程，他酒後大吐苦水，表示真的很不慣目前的生活，原因是以前返工過慣前呼後擁、指點揮軍、衝鋒陷陣、受人尊重的職場生活，一下子被迫退下來，人走茶涼，覺得好像被世界遺棄了一樣。然而，他在這兩年的退休生活其實也不差的(最少在我眼中已算是不錯)，仍有Freelance 當企業顧問，但沒有秘書、沒有下屬、沒有支援部門，他什麼事情都要親力親為，對用他而言反而在是一份苦差，亦曾自問為何自己會淪落到如斯田地？亦因為此鑽入牛角尖的想法，令到他走不出這個自造困擾的死胡同。

其實，人到退休之年仍行得、做得、食得、瞓得，已是無上的福氣，對於前輩友人的困惑，全是來自他過去美好生活的心魔，每一樣東西都要跟最好的時間去比較，最終每樣東西都是不合格，身邊本身美好的擁有視而不見，那麼，他自己迫自己活在無間地獄。哀哉！

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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