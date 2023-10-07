【球型屏幕】造價180億元！賭城MSG Sphere全球最大球型屏幕　揭萬聖節序幕（多圖）

▲ 美國拉斯維加斯球形結構劇場MSG Shpere透過擬真投影，呈現自動旋轉的萬聖節南瓜燈「jack-o-lantern」。

造價23億美元（約180億港元）的球形結構劇場「MSG Shpere」，位於美國拉斯維加斯「威尼斯人」酒店旁邊，是全球目前最大的球體建築物。MSG Shpere外牆由120萬盞LED屏幕組成的5.4萬平方米面積的屏幕，同時是全球最大LED屏幕。

據外媒《USA Today》指，MSG Sphere周六向拉斯維加斯公眾開放，並在其巨型LED球型屏幕上投影自動旋轉的萬聖節南瓜燈「jack-o-lantern」，為賭城揭開萬聖節序幕。

佔地約4個足球場的MSG Sphere，其LED球型屏幕還可以千變萬化的投影點亮賭城容貌，透過擬真投影，展示地球、月球、眼球、南瓜等型態。最近，LED屏幕亦有切換成生動的表情符號及圖案，引起網民熱論：

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免VR眼鏡 享沉浸式體驗

MSG Sphere的內部為超大型場館，設置15,000平方米的16K解析度的全景LED屏幕及16.4萬組揚聲器系統，甚至還能使用氣味和風等4D特效來展現虛擬場景，由此建構免配戴VR眼鏡的沉浸式體驗空間。

愛爾蘭樂團U2近日也在MSG Sphere舉辦了首次駐場表演，不論從MSG Sphere官方IG及網民發布的U2樂團表演影片，亦可以看到其設備配置所呈現的效果，例如以下就有滿佈數字的全景LED屏幕變化效果：

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此外，海外一位創業家兼投資者Joe Pompliano日前在社交平台上洩漏了MSG Sphere的廣告費，一日大約為4.5萬美元（約)，一周為6.5萬美金（約港元），而這個價格包括與MSG 300多名設計師合作共同創作，估計每日有470萬次曝光率（包括現場30萬次，以及社交平台上440萬次）。

責任編輯：張寶燕

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