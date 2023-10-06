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【港元定存】3個月港元定存全城最高5厘 輕鬆賺息近10萬元
季結後拆息急回，10月開局首周，吸存戰急降温。本周8間港銀鬥加不同存期的港元定期存款息，包括東亞（00023）搶閘提高3個月至4.88厘等；遠較上周季結煞科周共19行鬥加為少，隨着雙節效應及月結因素退卻後，加息搶客戰大舉收斂。
惟專家料下周二（10月10日）當綠債（新上市編號︰04573）百億元向隅退款回籠，相信較多業界再出擊。
本周雖僅4個交易天，全周仍多達17間銀行調整定存息，當中8加6減，另有3行頻密調息（華僑銀行則短加長減、建行亞洲及工銀亞洲又加又減）。減息者例如︰富邦撤半年4.7厘，建行亞洲把7天13.8厘下架，招商永隆調低起存額100萬元1年期0.1厘至險守4厘，大額500萬元則維持4.45厘不變；PAOB及大眾銀行更一周兩連減等。
10月開局縮至8行加息 遠較季結周19行鬥加為少
甫踏入10月的定存市況有兩大特色︰
（1）短加長減：第4季主戰場繼續是3個月及半年，由滙豐(HSBC)主導於9月25日率先加，中小行隨即緊跟，凸顯大小行主力搶年結資金，以及為來年首季的跨年錢提早布局，以免臨近年底拆息再狂飈，屆時須以更高息爭奪存款。
可惜，1年期卻鮮有調升，除虛擬銀行匯立及富融搶短中長錢外，其餘的傳統銀行普遍凍長息，華僑銀行甫踏入10月更狠削此長息0.4厘至險守4厘，卻勁升3個月1.12厘至4.3厘；花旗更撤1年期4厘息。
業界短加卻凍結長息 憂明年減息拒以高成本鎖資
近期同業動輒「短加長凍息」，愈長年期愈難加，即使帶頭密密加的滙豐，自6月起並未再提供1年期優惠。專家拆解市料明年美國進入減息周期（例如渣打預計明年次季聯儲局掉頭減息等），相信港息亦趨跌，令銀行拒以高成本鎖定太長年期存息。
（2）料下周戰況再升温：市料當綠債向隅資金下周二退還，銀行再搶攻；至今4間大小行率先表態出招：中銀香港擬提供定期存款、投資及保險產品優惠。
東亞銀行指，客戶以5萬元或以上的綠債退款敍做3個月港元定期存款，可享4.88厘年利率；優惠期由10月10日至20日。
工銀亞洲指，今年該行在綠債的最高認購額達160萬元，鑑於有部分客戶未能獲全數分配，特別推出3大綠債退款優惠，包括定存、ESG 基金 0%認購費及人民幣兌換優惠，助客戶靈活運用退款資金之餘，同時進一步推動綠色投資概念。
優惠一： 定期存款特惠年利率高達 4.28%：
由 10 月 9 日至 20 日，客戶憑綠債退款到分行敍做 38天年息享3.28厘、98 天享4.28厘、以及188 天享4.18厘；門檻10萬元。
優惠二： ESG 基金零認購費優惠：
由 10 月 9 日至 11 月 8 日，客戶憑綠債退款以整額方式認購基金產品，可享 ESG 基金 0%認購費及其他基金 0.5%認購費優惠。
優惠三： 港元兌換人民幣優惠：
由 10 月 9 日至 11 月 8 日，客戶憑綠債退款兌換人民幣，可享 40 點子優惠；優惠受條款及細則約束。
建行亞洲預告由10月11日至10月22日期間，透過該行分行以綠色債券退款開立3個月港元定期存款達10萬元或以上，可享特惠年利率，優惠受有關條款及細則約束。
本周有變化的定存息
|銀行
|定期存款息率(厘)
|１個月
|３個月
|４個月
|半年
|１年
|招商永隆
|４
(-0.1)
|花旗
|手機或網上銀行
4.13
(-0.09)
|MOX
|4.3
(+0.5)
|星展
|4.35
(-0.15)
|上商
|4.38
(+0.2)
|PAOB
|4.5
(-0.2)
|華僑銀行
|4.5
(+0.2)
|集友
|新推賀國慶138天
4.5
|大新
|4.6
(+0.2)
|富融
|4.6
(+0.1)
|大眾銀行
|4.7
(-0.1)
|交銀香港
|4.7
(+0.4)
|建行亞洲
|4.85
(+0.05)
|東亞
|4.88
(+0.33)
|工銀亞洲
|4.9
(+0.3)
|匯立
|新推買基金做定存
8
|註：只列最高息，最終息率以銀行公布為準
建行13.8厘下架 冠全城高息王由恒生10.9厘取代
- 高息榜：
- 7天：恒生10.9厘，門檻1萬元，合資格兌換資金；如以存款上限200萬元計，速賺約4,100元利息
- 1個月：眾安及滙豐10厘
眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。如以門檻1，000元計，賺息8.3元；倘以每次存款上限2萬元，賺息166.7元。最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底
滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元
- 3個月：花旗5厘
- 半年：富邦4.8厘
- 1年：富邦4.8厘
- 18個月：匯立4.5厘
- 兩年：匯立4.6厘
論盡息王爭霸戰，先說7天年息，建行亞洲把雄霸3個月的13.8厘下架，高息王頓由恒生(00011)的10.9厘取代。
3個月期方面，花旗把5厘息順延至10月14日，續稱冠，以存款上限800萬元計，穩袋逾9.99萬元利息。本周再爆3個破頂息，華僑銀行9個月4.5厘，匯立加18個月及兩年0.2厘，分別報4.5厘及4.6厘。
花旗預計今季美國不再加息 3個月內美元料回落至104.17
另1個月拆息兩連揚，但仍未破5厘，現報4.93厘；港息後向受美息左右。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗首席投資辦公室認為，美國加息周期已屆尾聲，聯儲局於11月2日及12月14日(本港時間)加息機會不大。美匯指數3個月內預測為104.17，未來6至12個月料為104.48。
渣打大戶傳半年「枱底價」享4.8厘 較公開牌價4.1厘高
檢視大行的高息榜，市傳渣打向特選客推「枱底價」3個月享4.5厘、半年4.8厘、1年期享4.2厘。由於未悉上述特高息是否仍續有，故不放在比較列。
- 比拼4大行(以公開牌價息率比較)
- 7天：恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘
- 3個月：中銀、滙豐及恒生4.3厘、渣打4.1厘
- 半年期：中銀、滙豐及恒生4.5厘、渣打4.3厘
- 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘
匯立重推買基金再做定存1個月享8厘 富融重奪3個月及1年新息王
檢視虛擬銀行，上半年8間虛銀共蝕14億元，但無礙燒錢谷客。本周3行勁加息：匯立(WeLaB Bank)長短綫出擊，首先重推買基金再做定存獲加息，1個月享8厘，由即日起至10月16日下午三時前，用GoWealth 智動投資顧問或自選基金服務，一筆過投資最少1萬元(不包括每月供款)，並存入新資金，即可穩賺GoSave8厘。而定存金額上限與優惠期內的投資金額相同，因此投資金額愈高，定存上限愈高；如以500萬元上限計，網站指最高可賺32,800元利息。
再者，匯立又加1年長息0.2厘；且新推9個月4.1厘，拋離天星的3.1厘而居首。Mox提高半年期至4.5厘。
至於富融勢要搶新息王，調高3個月0.1厘至4.4厘，險勝天星的4.3厘；又勁升1年0.5厘至4.5厘，撼贏匯立。
相反，平安壹賬通(PAOB)一周兩連降，累削4個月0.3厘至4.5厘。
- 比拼虛銀長短息王：
- 7天：富融10厘，這名為「外幣兌換激賞加息優惠」，須先以美元兌換港元，門檻10元起；以存款100萬元計，賺息約1,900元。優惠至10月10日
- 1個月：眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘
- 3個月：富融 4.4厘
- 4個月：PAOB 4.5厘
- 半年期：富融 4.6厘
- 9個月：匯立4.1厘
- 1年期：富融4.5厘，險勝匯立的4.4厘，跑贏Mox的4厘、PAOB的3.7厘、livi bank的3.4厘、天星的3.1厘、以及眾安3.01厘
- 18個月：匯立4.5厘
- 兩年：匯立4.6厘
順帶一提，眾安逢周二推加息券優惠至10月底。另螞蟻銀行(ANT)另闢戰綫，向全新Paylater客戶推密「麥」食，1元請食麥當勞，至10月底。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：李勝君