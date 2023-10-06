【港元定存】3個月港元定存全城最高5厘 輕鬆賺息近10萬元

▲ 10月開局東亞帶頭加港元定存息

季結後拆息急回，10月開局首周，吸存戰急降温。本周8間港銀鬥加不同存期的港元定期存款息，包括東亞（00023）搶閘提高3個月至4.88厘等；遠較上周季結煞科周共19行鬥加為少，隨着雙節效應及月結因素退卻後，加息搶客戰大舉收斂。

惟專家料下周二（10月10日）當綠債（新上市編號︰04573）百億元向隅退款回籠，相信較多業界再出擊。

本周雖僅4個交易天，全周仍多達17間銀行調整定存息，當中8加6減，另有3行頻密調息（華僑銀行則短加長減、建行亞洲及工銀亞洲又加又減）。減息者例如︰富邦撤半年4.7厘，建行亞洲把7天13.8厘下架，招商永隆調低起存額100萬元1年期0.1厘至險守4厘，大額500萬元則維持4.45厘不變；PAOB及大眾銀行更一周兩連減等。

▼ 點擊圖片放大

10月開局縮至8行加息 遠較季結周19行鬥加為少

甫踏入10月的定存市況有兩大特色︰

（1）短加長減：第4季主戰場繼續是3個月及半年，由滙豐(HSBC)主導於9月25日率先加，中小行隨即緊跟，凸顯大小行主力搶年結資金，以及為來年首季的跨年錢提早布局，以免臨近年底拆息再狂飈，屆時須以更高息爭奪存款。

可惜，1年期卻鮮有調升，除虛擬銀行匯立及富融搶短中長錢外，其餘的傳統銀行普遍凍長息，華僑銀行甫踏入10月更狠削此長息0.4厘至險守4厘，卻勁升3個月1.12厘至4.3厘；花旗更撤1年期4厘息。

業界短加卻凍結長息 憂明年減息拒以高成本鎖資

近期同業動輒「短加長凍息」，愈長年期愈難加，即使帶頭密密加的滙豐，自6月起並未再提供1年期優惠。專家拆解市料明年美國進入減息周期（例如渣打預計明年次季聯儲局掉頭減息等），相信港息亦趨跌，令銀行拒以高成本鎖定太長年期存息。

（2）料下周戰況再升温：市料當綠債向隅資金下周二退還，銀行再搶攻；至今4間大小行率先表態出招：中銀香港擬提供定期存款、投資及保險產品優惠。

東亞銀行指，客戶以5萬元或以上的綠債退款敍做3個月港元定期存款，可享4.88厘年利率；優惠期由10月10日至20日。

工銀亞洲指，今年該行在綠債的最高認購額達160萬元，鑑於有部分客戶未能獲全數分配，特別推出3大綠債退款優惠，包括定存、ESG 基金 0%認購費及人民幣兌換優惠，助客戶靈活運用退款資金之餘，同時進一步推動綠色投資概念。

優惠一： 定期存款特惠年利率高達 4.28%：

由 10 月 9 日至 20 日，客戶憑綠債退款到分行敍做 38天年息享3.28厘、98 天享4.28厘、以及188 天享4.18厘；門檻10萬元。

優惠二： ESG 基金零認購費優惠：

由 10 月 9 日至 11 月 8 日，客戶憑綠債退款以整額方式認購基金產品，可享 ESG 基金 0%認購費及其他基金 0.5%認購費優惠。

優惠三： 港元兌換人民幣優惠：

由 10 月 9 日至 11 月 8 日，客戶憑綠債退款兌換人民幣，可享 40 點子優惠；優惠受條款及細則約束。

建行亞洲預告由10月11日至10月22日期間，透過該行分行以綠色債券退款開立3個月港元定期存款達10萬元或以上，可享特惠年利率，優惠受有關條款及細則約束。

本周有變化的定存息

銀行 定期存款息率(厘) １個月 ３個月 ４個月 半年 １年 招商永隆 ４

(-0.1) 花旗 手機或網上銀行

4.13

(-0.09) MOX 4.3

(+0.5) 星展 4.35

(-0.15) 上商 4.38

(+0.2) PAOB 4.5

(-0.2) 華僑銀行 4.5

(+0.2) 集友 新推賀國慶138天

4.5 大新 4.6

(+0.2) 富融 4.6

(+0.1) 大眾銀行 4.7

(-0.1) 交銀香港 4.7

(+0.4) 建行亞洲 4.85

(+0.05) 東亞 4.88

(+0.33) 工銀亞洲 4.9

(+0.3) 匯立 新推買基金做定存

8 註：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

建行13.8厘下架 冠全城高息王由恒生10.9厘取代

高息榜：

7天： 恒生10.9厘，門檻1萬元，合資格兌換資金；如以存款上限200萬元計，速賺約4,100元利息

恒生10.9厘，門檻1萬元，合資格兌換資金；如以存款上限200萬元計，速賺約4,100元利息 1個月： 眾安及滙豐10厘

眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。如以門檻1，000元計，賺息8.3元；倘以每次存款上限2萬元，賺息166.7元。最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底

滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

眾安及滙豐10厘 眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。如以門檻1，000元計，賺息8.3元；倘以每次存款上限2萬元，賺息166.7元。最多邀5人及獎賞800元，優惠至10月底 滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元 3個月： 花旗5厘

花旗5厘 半年： 富邦4.8厘

富邦4.8厘 1年： 富邦4.8厘

富邦4.8厘 18個月： 匯立4.5厘

匯立4.5厘 兩年：匯立4.6厘

論盡息王爭霸戰，先說7天年息，建行亞洲把雄霸3個月的13.8厘下架，高息王頓由恒生(00011)的10.9厘取代。

3個月期方面，花旗把5厘息順延至10月14日，續稱冠，以存款上限800萬元計，穩袋逾9.99萬元利息。本周再爆3個破頂息，華僑銀行9個月4.5厘，匯立加18個月及兩年0.2厘，分別報4.5厘及4.6厘。

花旗預計今季美國不再加息 3個月內美元料回落至104.17

另1個月拆息兩連揚，但仍未破5厘，現報4.93厘；港息後向受美息左右。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗首席投資辦公室認為，美國加息周期已屆尾聲，聯儲局於11月2日及12月14日(本港時間)加息機會不大。美匯指數3個月內預測為104.17，未來6至12個月料為104.48。

渣打大戶傳半年「枱底價」享4.8厘 較公開牌價4.1厘高

檢視大行的高息榜，市傳渣打向特選客推「枱底價」3個月享4.5厘、半年4.8厘、1年期享4.2厘。由於未悉上述特高息是否仍續有，故不放在比較列。

比拼4大行(以公開牌價息率比較)

7天： 恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘

恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘 3個月： 中銀、滙豐及恒生4.3厘、渣打4.1厘

中銀、滙豐及恒生4.3厘、渣打4.1厘 半年期： 中銀、滙豐及恒生4.5厘、渣打4.3厘

中銀、滙豐及恒生4.5厘、渣打4.3厘 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

匯立重推買基金再做定存1個月享8厘 富融重奪3個月及1年新息王

檢視虛擬銀行，上半年8間虛銀共蝕14億元，但無礙燒錢谷客。本周3行勁加息：匯立(WeLaB Bank)長短綫出擊，首先重推買基金再做定存獲加息，1個月享8厘，由即日起至10月16日下午三時前，用GoWealth 智動投資顧問或自選基金服務，一筆過投資最少1萬元(不包括每月供款)，並存入新資金，即可穩賺GoSave8厘。而定存金額上限與優惠期內的投資金額相同，因此投資金額愈高，定存上限愈高；如以500萬元上限計，網站指最高可賺32,800元利息。

再者，匯立又加1年長息0.2厘；且新推9個月4.1厘，拋離天星的3.1厘而居首。Mox提高半年期至4.5厘。

至於富融勢要搶新息王，調高3個月0.1厘至4.4厘，險勝天星的4.3厘；又勁升1年0.5厘至4.5厘，撼贏匯立。

相反，平安壹賬通(PAOB)一周兩連降，累削4個月0.3厘至4.5厘。

比拼虛銀長短息王：

7天： 富融10厘，這名為「外幣兌換激賞加息優惠」，須先以美元兌換港元，門檻10元起；以存款100萬元計，賺息約1,900元。優惠至10月10日

富融10厘，這名為「外幣兌換激賞加息優惠」，須先以美元兌換港元，門檻10元起；以存款100萬元計，賺息約1,900元。優惠至10月10日 1個月： 眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘

眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘 3個月： 富融 4.4厘

富融 4.4厘 4個月： PAOB 4.5厘

PAOB 4.5厘 半年期： 富融 4.6厘

富融 4.6厘 9個月： 匯立4.1厘

匯立4.1厘 1年期： 富融4.5厘，險勝匯立的4.4厘，跑贏Mox的4厘、PAOB的3.7厘、livi bank的3.4厘、天星的3.1厘、以及眾安3.01厘

富融4.5厘，險勝匯立的4.4厘，跑贏Mox的4厘、PAOB的3.7厘、livi bank的3.4厘、天星的3.1厘、以及眾安3.01厘 18個月： 匯立4.5厘

匯立4.5厘 兩年：匯立4.6厘

順帶一提，眾安逢周二推加息券優惠至10月底。另螞蟻銀行(ANT)另闢戰綫，向全新Paylater客戶推密「麥」食，1元請食麥當勞，至10月底。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】港元定存特別存期最高息4.5厘 港銀吸客出新招

【紐元定存】紐元定存息全城最高16.8厘 花旗料新西蘭加息周期完結

【港元定存】港元定存最高息10.9厘 大戶7天即賺息4100元

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

