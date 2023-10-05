埃克森美孚收購先鋒自然資源 交易或高達600億美元

據消息人士周四（5日）表示，埃克森美孚Exxon Mobil（XOM.N）正在就收購先鋒自然資源公司Pioneer Natural Resources（PXD）進行深入談判，該交易的估值約為600億美元。

這將是埃克森自 1998 年以 810 億美元收購美孚以來最大的一筆收購，並將擴大其在美國油區利潤最豐厚地區之一的業務範圍。

截至周四，先鋒公司的市值為500 億美元，是二疊紀盆地第三大石油生產商，僅次於雪佛龍Chevron Corp（CVX）和康菲石油公司ConocoPhillips（ COP）。 該盆地橫跨德克薩斯州和新墨西哥州的部分地區，是美國能源產業最夢寐以求的地方，因為其開採石油和天然氣的成本相對較低。

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三位消息人士說，如果談判順利結束，埃克森公司和先鋒公司可能會在未來幾天內達成協議。

收購 Pioneer 將使埃克森獲得更多成熟的產油土地，在需要時可以依靠這些土地來提高產量，而不是將現金用於開發未經證實的耕地。

白宮今年 2 月指責埃克森公司以犧牲消費者利益為代價獲得豐厚利潤，因此這項潛在的交易必將引起政治和監管方面的審查。

其他石油巨頭也紛紛轉向交易，因為它們發現鑽探新開採區的風險很大。 例如，雪佛龍5 月同意以股票加債務的方式收購頁岩油生產商 PDC Energy Inc，交易價值 76 億美元。

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記者：張瑋婷