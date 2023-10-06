【綠債2023】零售綠債最多可獲發9手　8手或以下申請獲全數配發

第2批零售綠債 （新上市編號：04273）今公布分配結果，最終發行額為200億元，高於150億元的目標發行額。政府表示，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲9手。184,021份認購8手或以下債券的申請，均將獲全數配發所申請的債券。餘下的136,997份申請（即認購8手以上者），均將先獲發8手債券，並進行抽籤，其中4187份申請將獲配發多一手債券。

政府就今批零售綠債共收到321,018份有效申請，申請的債券本金總額約300億元。零售綠債年期為3年，持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鉤的利息，息率不會少於4.75厘。債券將於下周二（10日）發行，於下周三（11日）在香港聯合交易所上市。配售銀行及香港結算公司將根據發行通函中所列出的時間表，個別通知申請人配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

財政司司長陳茂波說：「今批特區政府發行的綠色零售債券，為市民提供回報穩定的投資選擇，繼續受到市民的歡迎。我們會繼續與監管機構和業界持份者共同努力，豐富香港綠色和可持續金融的生態，進一步促進市場發展，並與市民一起推動綠色轉型。」

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編輯：胡學能