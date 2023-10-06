通用汽車已向工會還價 UAW主席周六凌晨兩點作出回應

General Motors 通用汽車公司（GM）周四（5日）表示，已向美國汽車工人聯合會United Auto Workers（UAW）提出還價，希望結束該工會針對美國汽車製造商的罷工。

UAW主席肖恩-費恩（Shawn Fain）計劃於美國東部時間周五下午2點（香港凌晨2點）就與底特律三家汽車製造商的談判狀況進行更新，此次罷工已持續三周 。

費恩在社群媒體上發布了一張疑似真人秀節目 《The Bachelorette》的照片，底特律三大汽車製造商的標誌疊加在三位參賽者的頭上。 他鼓勵人們在周五觀看，「看看誰能獲得玫瑰！」

國家地理雜誌夥會德豐辦香港攝影大賽 冀用影像說香港故事【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

費恩利用先前的每周更新宣布將罷工擴大到更多的汽車製造商工廠，他說這些工廠在達成新的勞資協議方面沒有取得重大進展。包括福特Ford（F）和斯泰蘭蒂斯（Stellantis N.V.）（ STLAM ）在內的底特律三大汽車製造商首次有針對性的罷工始於 9 月 15 日。

GM表示，這是雙方開始談判以來的第六次報價。 UAW 周一（2日）表示，它向GM提出了一份新的合約要約。 GM周一表示，盡管提出了報價，但 「仍存在重大差距」。

GM公司周四表示：「我們相信，我們有一個令人信服的報價，它將獎勵我們的團隊成員，並使通用汽車在未來取得成功和蓬勃發展。」一位熟悉談判的消息人士稱，在一些關鍵領域已經有了進展。

同場加映【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

不過，UAW 和福特尚未宣布就其他重要議題達成協議，包括未來電池工廠的薪資和工會代表權，以及工會推動恢復退休計畫以確保明確的福利水準。GM發言人表示，通用汽車周三獲得了60 億美元的新信貸額度，並估計聯合汽車工人罷工在第三季度造成的損失為2 億美元，這表明底特律汽車製造商仍在為長期鬥爭做準備。

同時，根據《路透社》看到的一份臨時協議摘要，UAW代表的工人在與Volvo Group（VOLV）旗下的馬克卡車公司（Mack Trucks）的談判中，將在五年內加薪19% 。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷