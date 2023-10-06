▲ 【美股焦點】埃克森美孚據報洽購頁岩油生產商Pioneer 代價料高達4680億元 或成全球今年來最大併購

外電引述消息報道，埃克森美孚Exxon Mobile（美：XOM）正洽談收購頁岩油生產商Pioneer Natural Resources（美：PXD），交易估值可能高達600億美元（約4680億港元），預期有關交易將於未來數天公布。若成事，將是埃克森美孚自1999年收購Mobile Corp以來，最大規模的收購，也是全球今年來最大型的併購交易。

埃克森美孚及Pioneer均表現不評論市場傳聞。

將成德州及新墨西哥州油田的最大擁有者

若埃克森美孚與Pioneer合併，埃克森美孚將成為德州及新墨西哥州兩大油田的最大擁有者，日產量可達120萬桶，超過不少油組成員國。與此同時，埃克森美孚的庫存量將增加數十年，並在2025年起可獲得低成本及低風險的原油，為墨西哥灣沿岸的巨型煉油廠供應原油。

Pioneer周四收報214.96美元，市值約501億美元。

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編輯：陳韻妍