【ESG】宏利可持續亞洲債券基金 每月派息逾4厘

▲ 宏利現有3隻ESG零售基金

宏利（00945）的投資專家指，該公司視ESG（環境、社會及管治）為重點策略，奉行以影響為優先之道。目前宏利投資管理提供3項獲證監會認可的ESG基金，包括派息4.23厘的可持續亞洲債券基金等。

宏利投資管理亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管兼數碼零售業務主管何倩紅回應本報查詢指，宏利投資管理是可持續投資領域中的環球領導者之一，並一直為投資者擴展ESG投資產品選項，包括推出環球氣候行動、可持續亞洲債券及可持續亞洲股票等投資策略。這些策略展現宏利投資管理有能力將其長期積累的環球投資專家，與亞洲ESG投資團隊多年來的在地經驗及豐富知識，為亞洲投資者帶來長期回報。

宏利為全球最大天然資本投資經理 獲聯合國負責任投資A+評級

除此之外，作為全球最大的天然資本（Natural Capital）投資經理 ，此乃根據截至今年2月5日的IPE研究報告，排名是基於總天然資本的資產管理規模（AUM），其中包括林業、林地、農業及農田。

宏利將會持續增強可持續投資策略的解決方案，以達到投資者的目標，當中包括由結合ESG的投資組合、以致將ESG為重點的策略、兼且以影響為優先的投資策略。

何倩紅透露，宏利環球基金旗下的互惠基金，已大致上完成ESG整合投資流程。早前宏利投資管理獲得聯合國2020年負責任投資（PRI）就ESG策略及管治的A+評級，這個評級代表已在上市股票和固定收益（包括主權、超國界及機構債券）投資流程中整合 ESG，在其專有的主權信貸模型所涵蓋的199個國家和地區中亦包含了ESG因素。

宏利可持續亞洲債券基金 首隻獲證監會認可主力涉足亞債綠色產品

談及旗下個別產品，何倩紅說，宏利可持續亞洲債券基金為首隻證監會認可、主力投資亞洲債券的綠色和ESG基金，基金於2020 年8月6日發行，其ESG策略多元化及擁有全方位的可持續投資方式。

上述基金追蹤摩根大通ESG亞洲信貸總回報美元指數，捕捉估值吸引及具備卓越可持續發展特性的優質發行人，旨在超越傳統亞洲債券。其提供每月派息類別，截至7月底美元類別年度化派息率為4.23厘。

何倩紅預計，聯儲局將放緩緊縮貨幣政策，以評估對經濟的影響，這應該有助全球和亞洲債券市場的增長。美國國債收益率的估值愈來愈有吸引力，已調整至較高水平，增加投資組合的存續期提供策略性機會。

受暑期市場流動性狀況和利率持續波動所影響，一級市場的發行人普遍維持觀望態度；惟市場波幅加劇應能提供機會，可以買入估值吸引、以及具備卓越可持續發展特性的優質發行人的債券。

宏利可持續亞洲股票基金 涵蓋可再生能源及人工智能等範疇

至於宏利可持續亞洲股票基金目前追蹤 MSCI 明晟亞洲（除日本）指數，於2022年7月改名為宏利投資管理首隻亞洲股票 ESG 策略基金。

可持續亞洲股票策略的主要增長動力，源自一些推動可持續成果的公司，主要分3大範疇︰

（1）環境(E)：清潔技術將成為最重要的主題，在投資組合中，將包括涉及可再生能源、能量儲備、智能電網或電網自動化，以及電動汽車供應鏈等領域。

（2）社會(S)︰推動社會創新的技術涉及金融包容性、工業自動化、5G、物聯網、機器人、人工智能、增加普及性和可負擔性技術等領域。

（3）管治(G)︰擁有或正在推行穩健的管治實踐的公司，包括董事會代表和勞工政策等因素。

宏利環球氣候行動基金自2022年7月成立 累升近21%

宏利環球氣候行動基金屬於股票基金，旨在投資於多元化及為氣候變化作出正面貢獻的公司（即「氣候領先者」），以達致長期資本增長。基金於2022年7月18日成立，成立至今累積升幅達20.86%。

可持續投資重視ESG因素如何影響投資組合的風險和回報，而氣候相關因素對投資表現的潛在影響比以往更大，公司需要管理或影響公司業務的重大環境和社會問題，無論是風險還是機遇，以實現長期價值增長。宏利氣候行動策略考慮氣候因素，與基本股票分析充分結合。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君



