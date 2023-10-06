華麗海灣酒店 - 全海景婚宴套餐

「華麗海灣酒店」現推出全海景婚宴套餐，嶄新的婚禮場地配以圓頂天幕讓天然光線照耀整個場地，令證婚儀式更覺完美。酒店設有私人室內或戶外場地以及海景茶座，讓賓客盡情欣賞青馬大橋和藍巴勒海峽的壯麗景色。我們準備為您度身訂造獨一無二而難忘的婚禮派對。背倚翠綠山巒並擁有海景的「華麗海灣酒店」絕對是浪漫婚禮的理想場地；此外，更可免費入住海景連露台套房一間一晚進行傳統的出門儀式, 亦可以優惠價多住一晚。

隨證婚儀式後，享用50人的雞尾酒會，午間或晚間的西式婚宴自助餐。美食精緻，款式多樣，進餐時間和場地形式舖設亦具彈性，更方便一對新人和賓客一起安排合照，尤其在日落時段，景色更是令人傾心，因此成為不少準新人心目中的首選。婚禮套餐還提供免費泊車車位和定點班次的接駁穿梭巴士服務，距離港鐵荃灣站和荃灣西站僅需9分鐘車程。

其他套餐優惠詳情，請參閱以下附件。

優惠期 2023 年 10 月 01 日 至 2024 年 11 月 30 日

浪漫海景雞尾酒會$13,888 (50 人)

浪漫海景午間西式婚宴自助餐$18,888 (50 人)

浪漫海景晚間西式婚宴自助餐$23,888 (50 人)

Grand Bay View Hotel 華麗海灣酒店

證婚典禮 - 連出門房(海景露台套房)

優惠價 : HK$13,888 (50 人)

優惠期 至 2024 年 11 月 30 日

週末及酒店特别日子 (2023 年 12 月 22、25、26 、31 日及 2024 年 2 月 14 日) 設有附加費

專享優惠:

3 小時無限量供應: 雞尾酒會(供應時間 15:00 至 18:00) 特色小食及三文治, 精選甜品, 汽水, 果汁 及紅白餐酒

以上價目已包括加一服務費

出門房(海景露台套房)

於餐廳免費享用雙人自助早餐

精緻西餅 (24 件)

自家製湯丸一鍋 (18 粒)

有汽葡萄酒乙支

蒸餾水(10 支)

免費享用中式婚禮敬茶用品

(結婚抱枕一對、茶壺、茶杯一套及敬茶跪垫兩個)

免費泊車車位 6 個 、每個車位可停泊 8 小時

延遲退房至下午 4 時 (視乎供應情況而定)

於下午三時至下午六時內享用 3 小時海景證婚場地及戶外海景位置

迎賓檯及證婚檯擺設

五層華麗結婚蛋糕模型作切餅儀式及拍攝使用

免費使用華麗羽毛筆、戒指枕及精美油畫架

標準音響設備連無線麥克風 2 支, USB 播放機及大型弧影電視

劇院式座位 (50 人)

以上價目已包括加一服務費

受條款及細則約束, 詳情請向宴會部職員查詢.

如有任何爭議, 華麗海灣酒店保留最終決定權

預訂及查詢

電話: 2945 1152

傳真: 2493 8492

電郵:fb@grandbabyview.com

網址: www.grandbayview.com

華麗海灣酒店

香港荃灣青山公路 123 號

Grand Bay View Hotel 華麗海灣酒店

證婚典禮 - 連出門房(海景露台套房)

優惠價 : HK$18,888 (50 人)

優惠期 2023 年 10 月 01 日 至 2024 年 11 月 30 日

週末及酒店特别日子 (2023 年 12 月 22、25、26 、31 日及 2024 年 2 月 14 日) 設有附加費

專享優惠:

3 小時無限量供應: 西式婚宴自助午餐、(供應時間 12:00 至 15:00) 汽水、 果汁及紅白餐酒. 以上價目已包括加一服務費

出門房(海景露台套房)

於餐廳免費享用雙人自助早餐

精緻西餅 (24 件)

自家製湯丸一鍋 (18 粒)

有汽葡萄酒乙支

蒸餾水(10 支)

免費享用中式婚禮敬茶用品

(結婚抱枕一對、茶壺、茶杯一套及敬茶跪垫兩個)

免費泊車車位 6 個 、每個車位可停泊 8 小時

延遲退房至下午 4 時 (視乎供應情況而定)

於上午十時至中午十二時內享用 3 小時海景證婚場地及戶外海景位置

迎賓檯及證婚檯擺設

五層華麗結婚蛋糕模型作切餅儀式及拍攝使用

免費使用華麗羽毛筆、戒指枕及精美油畫架

標準音響設備連無線麥克風 2 支, USB 播放機及大型弧影電視

劇院式座位 (50 人)

以上價目已包括加一服務費

受條款及細則約束, 詳情請向宴會部職員查詢.

如有任何爭議, 華麗海灣酒店保留最終決定權

預訂及查詢

電話: 2945 1152 傳真: 2493 8492

電郵:fb@grandbabyview.com

網址: www.grandbayview.com

華麗海灣酒店

香港荃灣青山公路 123 號

Grand Bay View Hotel 華麗海灣酒店

證婚典禮 - 連出門房(海景露台套房)

優惠價 : HK$23,888 (50 人)

優惠期 2023 年 10 月 01 日 至 2024 年 11 月 30 日

週末及酒店特别日子 (2023 年 12 月 22、25、26 、31 日及 2024 年 2 月 14 日) 設有附加費

專享優惠:

3 小時無限量供應: 西式婚宴自助晚餐、(供應時間 18:30 至 21:30) 汽水、果汁及紅白餐酒. 以上價目已包括加一服務費 (50 位起)

出門房(海景露台套房)

於餐廳免費享用雙人自助早餐

精緻西餅 (24 件)

自家製湯丸一鍋 (18 粒)

有汽葡萄酒乙支

蒸餾水(10 支)

免費享用中式婚禮敬茶用品

(結婚抱枕一對、茶壺、茶杯一套及敬茶跪垫兩個)

免費泊車車位 6 個 、每個車位可停泊 8 小時

延遲退房至下午 4 時 (視乎供應情況而定)

於下午三時至下午六時內享用 3 小時海景證婚場地及戶外海景位置

迎賓檯及證婚檯擺設

五層華麗結婚蛋糕模型作切餅儀式及拍攝使用

免費使用華麗羽毛筆、戒指枕及精美油畫架

標準音響設備連無線麥克風 2 支, USB 播放機及大型弧影電視

劇院式座位 (50 人)

以上價目已包括加一服務費

受條款及細則約束, 詳情請向宴會部職員查詢.

如有任何爭議, 華麗海灣酒店保留最終決定權

預訂及查詢

電話: 2945 1152

傳真: 2493 8492

電郵:fb@grandbabyview.com

網址: www.grandbayview.com

華麗海灣酒店

香港荃灣青山公路 123號

(特約)