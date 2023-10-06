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華麗海灣酒店 - 全海景婚宴套餐

都會情報 17:00 2023/10/06

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「華麗海灣酒店」現推出全海景婚宴套餐，嶄新的婚禮場地配以圓頂天幕讓天然光線照耀整個場地，令證婚儀式更覺完美。酒店設有私人室內或戶外場地以及海景茶座，讓賓客盡情欣賞青馬大橋和藍巴勒海峽的壯麗景色。我們準備為您度身訂造獨一無二而難忘的婚禮派對。背倚翠綠山巒並擁有海景的「華麗海灣酒店」絕對是浪漫婚禮的理想場地；此外，更可免費入住海景連露台套房一間一晚進行傳統的出門儀式, 亦可以優惠價多住一晚。 

隨證婚儀式後，享用50人的雞尾酒會，午間或晚間的西式婚宴自助餐。美食精緻，款式多樣，進餐時間和場地形式舖設亦具彈性，更方便一對新人和賓客一起安排合照，尤其在日落時段，景色更是令人傾心，因此成為不少準新人心目中的首選。婚禮套餐還提供免費泊車車位和定點班次的接駁穿梭巴士服務，距離港鐵荃灣站和荃灣西站僅需9分鐘車程。 

其他套餐優惠詳情，請參閱以下附件。 
優惠期 2023 年 10 月 01 日 至 2024 年 11 月 30 日 
浪漫海景雞尾酒會$13,888 (50 人) 
浪漫海景午間西式婚宴自助餐$18,888 (50 人) 
浪漫海景晚間西式婚宴自助餐$23,888 (50 人) 

Grand Bay View Hotel 華麗海灣酒店
證婚典禮 - 連出門房(海景露台套房) 
優惠價 : HK$13,888 (50 人) 

優惠期 至 2024 年 11 月 30 日 
週末及酒店特别日子 (2023 年 12 月 22、25、26 、31 日及 2024 年 2 月 14 日) 設有附加費 

專享優惠: 
3 小時無限量供應: 雞尾酒會(供應時間 15:00 至 18:00) 特色小食及三文治, 精選甜品, 汽水, 果汁 及紅白餐酒 
以上價目已包括加一服務費 

出門房(海景露台套房) 
於餐廳免費享用雙人自助早餐 
精緻西餅 (24 件) 
自家製湯丸一鍋 (18 粒) 
有汽葡萄酒乙支 
蒸餾水(10 支) 
免費享用中式婚禮敬茶用品 
(結婚抱枕一對、茶壺、茶杯一套及敬茶跪垫兩個) 
免費泊車車位 6 個 、每個車位可停泊 8 小時 
延遲退房至下午 4 時 (視乎供應情況而定) 

於下午三時至下午六時內享用 3 小時海景證婚場地及戶外海景位置 
迎賓檯及證婚檯擺設 
五層華麗結婚蛋糕模型作切餅儀式及拍攝使用 
免費使用華麗羽毛筆、戒指枕及精美油畫架 
標準音響設備連無線麥克風 2 支, USB 播放機及大型弧影電視 
劇院式座位 (50 人) 
以上價目已包括加一服務費 
受條款及細則約束, 詳情請向宴會部職員查詢. 
如有任何爭議, 華麗海灣酒店保留最終決定權 

預訂及查詢 
電話: 2945 1152 
傳真: 2493 8492 
電郵:fb@grandbabyview.com 
網址: www.grandbayview.com 
華麗海灣酒店 
香港荃灣青山公路 123 號 

Grand Bay View Hotel 華麗海灣酒店
證婚典禮 - 連出門房(海景露台套房) 
優惠價 : HK$18,888 (50 人) 

優惠期 2023 年 10 月 01 日 至 2024 年 11 月 30 日 
週末及酒店特别日子 (2023 年 12 月 22、25、26 、31 日及 2024 年 2 月 14 日) 設有附加費 

專享優惠: 
3 小時無限量供應: 西式婚宴自助午餐、(供應時間 12:00 至 15:00) 汽水、 果汁及紅白餐酒. 以上價目已包括加一服務費 

出門房(海景露台套房) 
於餐廳免費享用雙人自助早餐 
精緻西餅 (24 件) 
自家製湯丸一鍋 (18 粒) 
有汽葡萄酒乙支 
蒸餾水(10 支) 
免費享用中式婚禮敬茶用品 
(結婚抱枕一對、茶壺、茶杯一套及敬茶跪垫兩個) 
免費泊車車位 6 個 、每個車位可停泊 8 小時 
延遲退房至下午 4 時 (視乎供應情況而定) 

於上午十時至中午十二時內享用 3 小時海景證婚場地及戶外海景位置 
迎賓檯及證婚檯擺設 
五層華麗結婚蛋糕模型作切餅儀式及拍攝使用 
免費使用華麗羽毛筆、戒指枕及精美油畫架 
標準音響設備連無線麥克風 2 支, USB 播放機及大型弧影電視 
劇院式座位 (50 人) 
以上價目已包括加一服務費 
受條款及細則約束, 詳情請向宴會部職員查詢. 
如有任何爭議, 華麗海灣酒店保留最終決定權 

預訂及查詢 
電話: 2945 1152 傳真: 2493 8492 
電郵:fb@grandbabyview.com 
網址: www.grandbayview.com 
華麗海灣酒店 
香港荃灣青山公路 123 號 

Grand Bay View Hotel 華麗海灣酒店 
證婚典禮 - 連出門房(海景露台套房) 
優惠價 : HK$23,888 (50 人) 

優惠期 2023 年 10 月 01 日 至 2024 年 11 月 30 日 
週末及酒店特别日子 (2023 年 12 月 22、25、26 、31 日及 2024 年 2 月 14 日) 設有附加費 

專享優惠: 
3 小時無限量供應: 西式婚宴自助晚餐、(供應時間 18:30 至 21:30) 汽水、果汁及紅白餐酒. 以上價目已包括加一服務費 (50 位起) 

出門房(海景露台套房) 
於餐廳免費享用雙人自助早餐 
精緻西餅 (24 件) 
自家製湯丸一鍋 (18 粒) 
有汽葡萄酒乙支 
蒸餾水(10 支) 
免費享用中式婚禮敬茶用品 
(結婚抱枕一對、茶壺、茶杯一套及敬茶跪垫兩個) 
免費泊車車位 6 個 、每個車位可停泊 8 小時 
延遲退房至下午 4 時 (視乎供應情況而定) 

於下午三時至下午六時內享用 3 小時海景證婚場地及戶外海景位置 
迎賓檯及證婚檯擺設 
五層華麗結婚蛋糕模型作切餅儀式及拍攝使用 
免費使用華麗羽毛筆、戒指枕及精美油畫架 
標準音響設備連無線麥克風 2 支, USB 播放機及大型弧影電視 
劇院式座位 (50 人) 
以上價目已包括加一服務費 
受條款及細則約束, 詳情請向宴會部職員查詢. 
如有任何爭議, 華麗海灣酒店保留最終決定權 

預訂及查詢 
電話: 2945 1152 
傳真: 2493 8492 
電郵:fb@grandbabyview.com 
網址: www.grandbayview.com 
華麗海灣酒店 
香港荃灣青山公路 123號

(特約)

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