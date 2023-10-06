【政府搶人才】 助理文書主任 文書助理 二級私人秘書職系 全年招聘 未來一年招聘約2,000人

公務員事務局一般職系處招聘中心現已正式啟用，開始全年招聘助理文書主任、文書助理和二級私人秘書等職位空缺。求職者可以即時前往中心遞交申請。合資格的申請人，不論是在網上還是親自到招聘中心提交申請，都將獲得安排參加技能測驗、《基本法及香港國安法》測試和面試遴選。

公務員事務局局長楊何蓓茵視察了招聘中心，了解中心為求職者提供的服務。她表示，整合文書及秘書職系的招聘流程並設立全年招聘中心，是一個新的嘗試。申請人可以根據自己的時間表或計劃，在適當的時間提交申請。她表示，這項新的安排不僅可以加快招聘流程，還可以讓申請人盡早獲得面試結果。預計使用全年招聘中心後，一般情況下，當局將能夠在四個月內通知結果。

她還表示，隨著政府服務的不斷提升和多樣化，文書及秘書職系的工作已經轉變，許多人在前線提供公共服務並擔任執行管理角色，涉及人事、財務及會計、顧客服務、發牌及註冊，以及協助上司搜集資料、對外聯繫、管理日常會議和工作日程等。

根據公務員事務局的說法，根據運作需求和申請人數，計劃在未來一年招聘約2,000人加入文書及秘書職系。招聘中心會定期舉辦職業講座，針對中學生介紹政府和公務員架構、文書和秘書職系的工作及事業發展機會，以及招聘程序，早期協助有意從事公共服務的學生做好生涯規劃。

招聘中心位於灣仔告士打道5號稅務大樓37樓3701室，開放時間為星期一至五上午9時至下午1時，下午2時至5時。星期六、日和公眾假期休息。

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責任編輯：陳玉蓮