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【諾貝爾獎】伊朗在囚女權人士奪和平獎 反對打壓女性 倡人權及自由

環球社會熱點 17:22 2023/10/06

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2023年度諾貝爾和平獎周五（5日）揭盅，伊朗在囚女權人士納爾吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）成為得主。委員會指穆罕默迪反對伊朗壓迫女性，以及積極提倡人權及自由。

【諾貝爾獎】著名白俄人權運動家 俄烏兩組織合奪和平獎 【下一頁】

挪威諾貝爾獎委員會表示，穆罕默迪勇敢對抗帶來極大個人成本，她被伊朗政府拘捕13次及定罪5次，被判囚年數合計31年，遭受鞭刑154次，而且如今仍然人在獄中。

伊朗22歲女子Mahsa Amini因未依規定整齊佩戴頭巾被捕，在囚拘留期間被道德警察毆打至死一事引發當地大型示威。即使身在獄中，穆罕默迪仍積極支持抗爭，亦組織獄友聲援示威者。

委員會指示威者採用的口號「女性—生命—自由」（Woman – Life – Freedom），正好展示穆罕默迪的成就及抗爭。

委員會指穆罕默迪為女性對抗伊朗的系統性歧視及壓迫。支持所有希望擁有有尊嚴及完整生命的伊朗女性，而當地女性因為此追求面臨被起訴﹑監禁﹑虐待甚至是死亡。

穆罕默迪亦爭取表達自由，女性獨立權利，以及反對要求女性減少外出及包裹軀體的規定。委員會指示威人士提出的自由不止適用於女性，而是整體伊朗人士。

委員會稱穆罕默迪是一位女性﹑人權分子及自由鬥士。今年委員會決定向她頒發和平獎，表揚其為伊朗人權﹑自由及民主的勇敢抗爭。同時，委員會希望今年和平獎能夠表揚全球多年以來，數以十萬名對抗針對﹑壓迫及歧視女性的政權與政策。

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責任編輯：吳漢培

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