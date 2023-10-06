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【著數優惠】富途派雙人機票 牛牛功能活動瓜分百萬獎勵 800元超市禮券及300元股票現金券奬賞

理財智慧 16:56 2023/10/06

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為慶祝週年紀念，富途於10月連環推出價值逾百萬港元勁賞：包括「11週年搶禮物」活動，送出雙人來回機票等限量禮物，目的地更日日不同。此外，於10月11日至11月5日期間，牛友讚好牛牛功能並完成小遊戲，即有機會瓜分20萬美元奬勵。

由即日起至10月31日完成開戶指定條件即可參加搶禮物活動。在10月19日至11月1日期間，參加者只要回答每日相應的功能問題，最快答對問題即可搶包括雙人來回機票、等值2,000元蘋果禮品卡、現值約2,000元TSLA股票、800元超市禮券及300元股票現金券奬賞，活動為未能搶到禮物的參與者設保底100元股票現金券參與獎。其中機票目的地更高達11個，有齊富途國際化據點日本、澳洲、新加坡、馬來西亞、美國、加拿大。

同場加映「投牛牛 贏巨獎」活動 平分20萬美元股票現金券

由10月11日至11月5日期間，全球富途用戶均可於活動頁面為牛牛功能點讚，並為所選的心水功能收集讚數，點讚數排名前5,000名用戶可獲得瓜分20萬美元股票現金券。此外，用家邀請好友參與活動為心水功能點讚，邀請人數排行前 1,000名用戶，更有機會瓜分1,000萬積分。

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責任編輯：陳玉蓮

 

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