【著數優惠】富途派雙人機票 牛牛功能活動瓜分百萬獎勵 800元超市禮券及300元股票現金券奬賞

為慶祝週年紀念，富途於10月連環推出價值逾百萬港元勁賞：包括「11週年搶禮物」活動，送出雙人來回機票等限量禮物，目的地更日日不同。此外，於10月11日至11月5日期間，牛友讚好牛牛功能並完成小遊戲，即有機會瓜分20萬美元奬勵。

由即日起至10月31日完成開戶指定條件即可參加搶禮物活動。在10月19日至11月1日期間，參加者只要回答每日相應的功能問題，最快答對問題即可搶包括雙人來回機票、等值2,000元蘋果禮品卡、現值約2,000元TSLA股票、800元超市禮券及300元股票現金券奬賞，活動為未能搶到禮物的參與者設保底100元股票現金券參與獎。其中機票目的地更高達11個，有齊富途國際化據點日本、澳洲、新加坡、馬來西亞、美國、加拿大。

同場加映「投牛牛 贏巨獎」活動 平分20萬美元股票現金券

由10月11日至11月5日期間，全球富途用戶均可於活動頁面為牛牛功能點讚，並為所選的心水功能收集讚數，點讚數排名前5,000名用戶可獲得瓜分20萬美元股票現金券。此外，用家邀請好友參與活動為心水功能點讚，邀請人數排行前 1,000名用戶，更有機會瓜分1,000萬積分。

【溫股知新】港股信心不足 還望大招盡出

【裝修設計】39.3萬元打造簡約北歐風格 起用「拱門」設計柔和家居線條》，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮