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CCL今年至今僅升0.01%　升幅近乎完全被蒸發

股樓投資 17:17 2023/10/06

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中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報156.79點，按周跌0.84%，指數創40周新低，重返2022年12月底時水平。本周指數是反映9月13日啟德第2A區2號及3號住宅用地批出呎價創同區9年半新低，以及9月14日屯門凱和山公布首張價單當周的市況。樓價跌勢未止，CCL連跌8周共5.22%，比今年4月168.40點高位，近25周累跌6.89%，2023年整體樓價升幅收窄至只有0.01%，升幅近乎完全被蒸發。

今周八大樓價指數齊跌，是近14周內第3次。現時CCL距離2022年12月156.37點低位，只差0.42點或0.27%。預期CCL跌穿自己低位後，將進一步下試第四季目標148點水平。市場憧憬本月25日施政報告政府有機會減辣，短期二手交投接近停頓，對香港樓價的影響將會在10月下旬公佈的CCL才開始陸續反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報156.34點，按周跌0.96%。CCL(中小型單位)報155.05點，按周跌0.92%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌8周，分別累跌5.73%及5.66%，兼齊重返2022年12月底時水平。CCL(大型單位)報165.32點，按周跌0.50%，連跌4周共1.78%，指數重返今年4月底時水平。

四區方面，新界西CCL_Mass報143.76點，按周跌1.73%。新界西樓價除已蒸發今年升幅外，亦率先跌破自己上次低位，較2022年底至2023年初的144.96點低位跌0.83%，指數創逾6年新低，重返2017年7月初時水平。港島CCL_Mass報159.54點，按周跌1.59%，連跌3周共2.42%，指數重返今年1月初時水平。九龍CCL_Mass報150.05點，按周跌0.34%，連跌5周共4.32%，指數重返2022年12月中時水平。新界東CCL_Mass報168.73點，按周跌0.17%，連跌4周共4.58%，指數重返今年1月底時水平。

八大樓價指數中，有一半已蒸發今年升幅。2023年計，新界西跌1.14%，新界東跌0.75%，九龍跌0.48%，CCL(大型單位)跌0.80%。現只餘CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)及港島尚有升幅，分別升0.01%、0.02%、0.20%及2.33%。

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 樓價 CCL 中原地產

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