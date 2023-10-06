長沙灣家壹一房戶475萬沽　4年帳蝕逾145萬元　貶值23%

二手市況淡靜，市場續錄蝕讓成交，美聯物業張曉盈表示，長沙灣家壹有一房戶近日錄得成交，業主持貨逾4年，單位貶值超過23%。

張曉盈表示，成交單位為中層C室，實用面積277平方呎，一房間隔，日前以475萬元易手，實用呎價約17,148元。

資料顯示，原業主於2019年4月以620.6萬元購入上述單位，持貨逾4年，現帳面虧損145.6萬元，物業期內貶值超過23%。

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