俄羅斯解除柴油出口限制 汽油維持禁令

俄羅斯政府周五（6日）宣布，解除早前實施的柴油出口禁令，指當地市場已確保最少50%供應。不過，汽油出口限制仍然維持，未有解禁時間。

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政府聲明表示，由於生產商已為本地市場提出最少一半以上的柴油產品，宣布恢復經管道運輸至港口的海運柴油出口。

俄國政府於9月21日起，全面禁止出口柴油及汽油產品。柴油為俄羅斯最大出口油產品，去年出口量達約3,500萬噸，當中近4分3透過管道出口。俄羅斯於2022年亦出口約480萬噸汽油。

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副總理諾瓦克（Alexander Novak）早前表示，出口禁令對當地市場取得正面效果，燃油庫存增加約43萬噸。他指俄國幾乎所有地區出現油產品批發價格下跌，達致政府價格標準。據悉，自從出口禁令實行後，俄羅斯交易所的批發柴油價格下降21%，汽油價格則減少10%。

同時，俄羅斯政府同日起提高燃油經銷商的出口稅，每噸增加至5萬俄羅斯盧布（約3,887港元）。政府聲明指措施壓制經銷商提前購買燃油，準備等待出口禁令放寬後出口，亦避免經銷商把燃油產品偽裝成其他貨物出口。

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責任編輯：吳漢培