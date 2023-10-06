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【搶人才】科技園公司夥共居空間品牌Weave Living　推200個InnoCell單位（有圖）

科技 16:13 2023/10/06

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香港科技園公司今（6日）宣布夥拍共居空間品牌Weave Living，在九龍西推出200個InnoCell單位。

為吸引全球人才來港，香港科技園公司今（6日）宣布夥拍共居空間品牌Weave Living，在九龍西推出200個InnoCell單位，應對住宿挑戰。其中，Weave Studios - Kowloon West部分空間將打造成InnoCell分址，位於大角咀道86號。

科技園公司表示，創科人才可以相宜價格，選擇租住科學園InnoCell及其全新分址，獲得交流機會、共建創科網絡等。而InnoCell大角咀分址由Weave Living管理及營運，配備多元化的智能生活科技與設施，並設有適度的私人和共享空間。

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首批九龍西InnoCell的住客於2023年10月起陸續入伙，並設有服務大使當值以照顧住客需要，同時提供穿梭巴士服務，接駁九龍西及科學園主要園區。

科學園InnoCell入住率達95%

另一位於科學園的InnoCell亦為新抵港人才提供可負擔的短中期園區住宿，在吸引及挽留國際人才方面發揮重要作用。據透露，隨着科技園公司推行全球人才招聘計劃，InnoCell的申請人數不斷上升；截止今年第二季，入住率已達95%。

科技園公司首席營運總監麥善鳴表示，未來將繼續提升園區的工作及居住環境，在全球人才競賽中保持領先優勢，以鞏固香港作為國際創科中心的地位。她指：「位於兩個地點的InnoCell均展現科技園公司『Work. Live. Play. Learn』的創科文化，匯聚志同道合的創科人才，激發他們協作創新。」

責任編輯：張寶燕

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