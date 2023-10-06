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【歐洲加息】歐央行執委施納貝爾：通脹有上行風險　若風險成現實或需再加息

宏觀解讀 16:02 2023/10/06

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【歐洲加息】歐央行執委施納貝爾：通脹有上行風險　若風險成現實或需再加息

歐洲央行執委會成員施納貝爾（Isabel Schnabel）今在克羅地亞報章刊登的一篇報道中表示，若工資、利潤或新的供應障礙推高通脹，歐洲央行可能需要再次加息。她稱，仍認為通脹存在上行風險，「如果這些風險成為現實，可能有必要在某個時候進一步加息」。

施納貝爾在報道中表示，供應方面可能會出現新的衝擊，而工資上漲可能比預期更強勁，可能伴隨着生產力增長弱於預期，而企業可能無法通過利潤率吸收更高的成本。她又指，歐洲央行官員不能排除歐元區經濟衰退的可能性，但認為衰退程度可能受限：「沒有跡象表明會出現深度或長期衰退。」她指，原因之一是勞動力市場仍相當活躍，這也是名義工資強勁增長的原因。

歐洲央行上月14日加息25個基點，出乎市場預期，主要再融資利率升至4.5厘，創2001年7月以來新高，存款便利利率升至4厘，為歷史新高，邊際貸款利率上調至4.75厘。行長拉加德當時預料，未來幾個月歐元區通脹率將下降，當地經濟增長風險將偏向下行，但表明不能說現時歐洲央行利率已達頂峰。

歐洲央行本月底將再議息，本月26日公布結果。

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編輯：胡學能

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