Tesla又減價 Model 3 Model Y 售價又再下調約2.7%至4.2%

Tesla（TSLA）的網站周四（5日）顯示，Model 3和Model Y汽車在美國的售價又再下調了約2.7%至4.2%。

今年以來，Tesla一直在積極降價，以應對電動車市場放緩的影響，同時抵禦來自後起之秀和傳統企業的競爭。

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網站顯示，Model 3的價格便宜了1,250美元，降至38990美元，而Model Y長程車型的價格則下調了2,000美元，降至48490美元。自今年年初以來，標準版Model 3的價格下降了約17%，而Model Y長程車型的價格下降了超過26%。Model 3降價的同時，其更新版和價格更高的標準版預計將於第四季開始交付。

本周早些時候，Tesla未能達到市場對其第三季交付量的預期，原因是其工廠為推出更新版的Model 3大眾市場轎車而進行的升級計劃導致生產被迫停止 。本周稍早重新推出的基本款Model Y後輪驅動車型的價格保持不變，仍為43990美元。

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記者：張瑋婷